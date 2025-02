Asus Zenfone 12 Ultra sarà fatto così, spuntano i primi render ufficiosi

Mancano ormai solo pochi giorni al lancio ufficiale del tanto atteso Asus Zenfone 12 Ultra, fissato per il 6 febbraio. L'azienda taiwanese, per alimentare l'hype, sta centellinando le informazioni sul suo nuovo flagship, stuzzicando la curiosità degli appassionati con una serie di teaser che mettono in risalto le potenzialità del comparto fotografico, potenziato dall'intelligenza artificiale. A rendere ancora più incandescente l'attesa, una recente fuga di notizie ha finalmente svelato il design del dispositivo in diverse angolazioni e colorazioni.

L'ultimo teaser di Asus si concentra ancora una volta sulle capacità fotografiche del Zenfone 12 Ultra, sottolineando il ruolo chiave dell'intelligenza artificiale nel miglioramento della qualità delle immagini. Sebbene il video promozionale lasci intendere la presenza di una nuova fotocamera, i dettagli precisi rimangono ancora avvolti nel mistero.

Fino ad ora, le indiscrezioni suggerivano una configurazione simile a quella del predecessore, con una fotocamera principale da 50MP dotata del sensore Sony LYTIA 700, una ultra-grandangolare da 13MP e un teleobiettivo da 32MP con zoom ottico 3x. Tuttavia, l'ultimo teaser lascia spazio a possibili novità hardware, oltre all'ipotesi che i veri miglioramenti possano derivare proprio dall'implementazione dell'IA.

Tra le certezze confermate dai precedenti teaser, troviamo il supporto alla registrazione video in 4K, una feature ormai imprescindibile per un top di gamma. La vera novità, però, risiede nella capacità dell'intelligenza artificiale di mantenere il soggetto nitido e a fuoco, anche in presenza di movimenti della fotocamera, garantendo video stabili e di alta qualità.

Ciò che ha catturato l'attenzione nell'ultimo teaser, tuttavia, non è solo quello che Asus ha dichiarato, ma ciò che ha effettivamente mostrato: un rapido scorcio del Zenfone 12 Ultra stesso. Per chi desidera ammirare il dispositivo in tutta la sua bellezza, un leak, pubblicato dal sito WinFuture e tradotto dal tedesco, ha diffuso una serie di rendering del telefono in tre diverse colorazioni, rivelando il design rinnovato dell'isola delle fotocamere da ogni prospettiva.

Le immagini trapelate mostrano un design elegante e raffinato, con un'isola fotografica posteriore ridisegnata e più armoniosa rispetto al modello precedente. I rendering, inoltre, confermano la presenza di cornici sottili e un display con bordi leggermente curvi.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Zenfone 12 Ultra si preannuncia come un vero e proprio concentrato di potenza. Il cuore pulsante del dispositivo sarà il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da un massimo di 16GB di RAM. A completare il quadro, una generosa batteria da 5.800mAh e un ampio display LTPO AMOLED da 6,78 pollici. Si parla inoltre di una certificazione IP68, che garantisce una robusta protezione da polvere e acqua.

Nel complesso, il Zenfone 12 Ultra si candida a diventare un interessante rivale del Galaxy S25 Ultra. La decisione di Asus di anticipare la data di lancio rispetto allo scorso anno (il modello precedente fu presentato a marzo) evidenzia chiaramente l'intenzione dell'azienda di sfidare apertamente il flagship di Samsung.

La scelta del 6 febbraio come data di lancio appare infatti tutt'altro che casuale. Mentre il Galaxy S25 Ultra è già stato annunciato, la sua commercializzazione inizierà il 7 febbraio. Presentando il proprio top di gamma un giorno prima, Asus offre ai consumatori un'alternativa altrettanto valida e competitiva, alimentando una sana competizione nel segmento premium del mercato smartphone.