Asus ZenFone 8, annuncio anticipato e tre modelli top

ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro sono stati presentati da Asus ad agosto dello scorso anno ma sembra che questo non voglia fermare l’azienda taiwanese. Asus ha deciso infatti di anticipare i tempi e proporre al pubblico i nuovi smartphone della famiglia ZenFone 8 tra pochissimo tempo. Cosa sappiamo riguardo i nuovi smartphone?

Una comunicazione ufficiale Asus riporta il giorno di presentazione: 12 maggio 2021. L’evento si terrà in streaming online e senza la presenza del pubblico a causa delle restrizioni dovute per via dell’emergenza sanitaria in corso.

La società Taiwanese ha davvero intenzione di riportare in auge uno smartphone top di gamma Android compatto? Sembrerebbe di sì, le voci riguardo l’esistenza di ZenFone 8 Mini si sono fatte parecchio insistenti nell’ultimo periodo. Inoltre lo stesso giorno dovrebbe essere presentato anche Zenfone 8 Pro, una variante estrema del nuovo smartphone. Quasi sicuramente sarà lo Snapdragon 888 il SoC ad essere scelto e anche molto probabilmente anche quest’anno ci sarà la flip camera motorizzata che è diventata ormai il tratto distintivo dell’intera serie.

Ma di che pasta sarà fatto il modello “base” ZenFone 8? Ebbene, sempre rifacendoci ai rumor, dovrebbe avere un display da 5,92 pollici a tecnologia OLED con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Insomma, con le più veloci memorie – UFS e RAM – presenti sul mercato avremo prestazioni al top in ogni occasione. Per quanto concerne i dettagli che riguardano la fotocamera, per il momento non abbiamo molte informazioni tranne che per il numero di sensori: saranno tre come il modello della generazione precedente e lo smartphone molto probabilmente sarà privo di fotocamera frontale avendo la flip camera che potrà scattare foto ambo le parti.

Per Asus uno smartphone compatto sarebbe sicuramente una bella novità e manterrebbe in vita un segmento del mercato sempre meno popolato da alternative valide. Ovviamente non mancheremo di riportarvi l’ufficialità con modelli, prezzi e schede tecniche.