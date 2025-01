Attenzione a cosa apprezzi su Instagram, i tuoi "mi piace" sui Reel mostrati agli amici

In una mossa che potrebbe suscitare sia nostalgia che preoccupazione, Instagram ha annunciato il ritorno di una funzione che ricorda da vicino la vecchia scheda "Attività", rimossa nel 2019. Questa volta, però, la funzione si concentra sui Reels, il formato video breve che rappresenta la risposta di Instagram al dominio di TikTok.

Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha svelato la novità in un videomessaggio, spiegando che una nuova scheda all'interno del feed dei Reels mostrerà i video che sono piaciuti agli amici dell'utente o a cui hanno aggiunto commenti.

"Vogliamo che Instagram non sia solo un luogo in cui consumare contenuti di intrattenimento, ma anche un luogo in cui connettersi con gli amici su tali contenuti", ha affermato Mosseri.

Nella nuova scheda, gli utenti potranno vedere quali amici hanno messo "mi piace" a un post e quali hanno lasciato una "nota" temporanea su un Reel.

Questa funzione rievoca la controversa scheda "Attività" del passato, che permetteva agli utenti di vedere a cosa i loro amici avevano messo "mi piace" e chi avevano iniziato a seguire. La scheda era stata rimossa nel 2019 a seguito di lamentele sulla privacy e sulla sua tendenza a generare imbarazzo e conflitti tra gli utenti.

La reintroduzione di una funzione simile, seppur focalizzata sui Reels, solleva interrogativi sulla sua reale utilità e sul suo potenziale impatto sul comportamento degli utenti. Sebbene l'idea di connettersi con gli amici attraverso i contenuti possa sembrare allettante in un mondo ideale, la realtà è che molti utenti potrebbero non desiderare che ogni loro interazione sui Reels sia visibile ai propri amici.

La trasparenza forzata di questa nuova funzione potrebbe inoltre scoraggiare gli utenti dall'interagire pubblicamente con i contenuti per evitare che le loro attività siano esposte a tutti i loro amici. Questo potrebbe avere un impatto negativo sull'engagement, proprio l'opposto di ciò che Instagram spera di ottenere.

Il tempismo di questo annuncio è particolarmente interessante, considerando che il principale rivale di Instagram, TikTok, sta affrontando una possibile uscita forzata dal mercato statunitense. Reels è la risposta di Instagram a TikTok, ma molti creator e utenti ritengono che l'atmosfera su Reels non sia all'altezza dell'ambiente coltivato da TikTok. Sebbene la nuova funzione possa innescare interazioni e attirare alcuni utenti nel feed dei Reels, potrebbe anche avere l'effetto opposto per coloro che non desiderano che tutti i loro interessi siano resi pubblici.

Altre piattaforme, come X (ex Twitter), hanno recentemente adottato un approccio opposto, nascondendo i post a cui gli utenti hanno messo "mi piace", in parte per evitare che le persone vengano sorprese a interagire con contenuti imbarazzanti. Meta non ha ancora risposto alle domande sulla possibilità per gli utenti di scegliere di non mostrare la propria attività nella nuova scheda dei Reels.

Resta da vedere se questa nuova funzione sarà accolta positivamente dagli utenti o se diventerà un altro capitolo controverso nella storia di Instagram. La piattaforma si trova ad affrontare una sfida delicata: bilanciare il desiderio di favorire le connessioni sociali con la necessità di rispettare la privacy e le preferenze individuali degli utenti.