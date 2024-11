Auricolari gaming JBL a MENO di 100€! PREZZO SHOCK! -33%

Se siete alla ricerca di auricolari da gaming versatili e ad alte prestazioni, l'offerta su Amazon per i JBL Quantum è da non perdere. Attualmente, questi auricolari sono disponibili a soli 99,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 149,99€. Un'opportunità imperdibile per chi desidera un audio di alta qualità e un'esperienza di gioco immersiva. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari con cancellazione del rumore per ulteriori consigli.

JBL Quantum, chi dovrebbe acquistarlo?

I JBL Quantum TWS sono pensati per i gamer che cercano qualità audio, comfort e flessibilità d'uso. Grazie alla tecnologia JBL Quantum SURROUND, potrete immergervi completamente nei vostri giochi su PC, percependo i suoni con una chiarezza e una precisione sorprendenti. Questi auricolari senza fili offrono un'esperienza sonora di altissimo livello, perfetta non solo per il gaming, ma anche per l'intrattenimento multimediale.

Una delle caratteristiche che rendono questi auricolari eccezionali è la connessione a bassa latenza. Potrete collegarli a dispositivi compatibili tramite il dongle USB-C incluso, sfruttando la tecnologia a 2,4 GHz per minimizzare il ritardo durante il gioco. In alternativa, è possibile utilizzare il Bluetooth per connettere smartphone, tablet e altri dispositivi, garantendo versatilità d'uso ovunque vi troviate.

Che si tratti di comunicare con i vostri compagni di squadra o di passare rapidamente a una chiamata, i sei microfoni beamforming integrati assicurano una qualità vocale impeccabile. Inoltre, grazie alle funzioni Ambient Aware e Cancellazione Adattiva del Rumore, potrete scegliere se isolare completamente i suoni esterni o mantenere un certo livello di consapevolezza dell'ambiente circostante, perfetto per chi gioca in spazi condivisi.

Pensati per lunghe sessioni di gioco, i JBL Quantum TWS sono impermeabili IPX4, il che li rende resistenti al sudore e agli schizzi. Sono leggeri e progettati per un comfort prolungato, senza sacrificare la durata della batteria. Con una autonomia fino a 8 ore con una singola carica, e ulteriori 16 ore disponibili tramite la custodia di ricarica, non dovrete preoccuparvi di rimanere senza energia nel bel mezzo di una partita.

Attualmente, su Amazon potete portarvi a casa questi auricolari top di gamma a soli 99,99€, approfittando di un sconto del 33% rispetto al prezzo originale. Un'ottima occasione per migliorare la vostra esperienza di gioco e godere di una qualità audio superiore.

