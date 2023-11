Auricolari TWS a soli 20€ su Amazon: UN AFFARE!

Come ricorderete, nel corso del pomeriggio di offerte di ieri, vi avevamo segnalato un'ottima docking station, prodotta dall'esordinte Baseus, e venduta su Amazon al prezzo irrisorio di 19 euro. Un prodotto che, recentemente, sta salendo alla ribalta come uno dei prodotti più interessanti del mese, complice anche l'affollarsi di recensioni positive ed a 5 stelle.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Ebbene, anche oggi torniamo a parlare di questo promettente brand, proponendovi un altro prodotto best buy dal prezzo ridicoli di appena 20 euro! Stiamo parlando, a questo giro, di un paio di auricolari true wireless, i Baseus Bowie MA10: un prodotto fresco e funzionale, con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo, ed acquistabile a soli 20,99€ grazie ad una combinazione tra uno sconto già applicato ed un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto!

Baseus Bowie MA10, chi dovrebbe acquistarli?

I Baseus Bowie MA10 sono auricolari il cui acquisto ci sentiremmo di suggerire a quanti sono alla ricerca di un prodotto davvero di buona qualità, ma venduto ad un prezzo super conveniente, al punto che non ci meraviglieremmo se essi entrassero, prima o poi, nelle grazie dei vari articoli online dedicati ai migliori prodotti di questa specifica categoria.

Che siate sportivi, professionisti in mobilità, o semplici amanti della musica, questi auricolari risulteranno sempre e comunque una scelta vincente, grazie ad una serie di attenzioni tecniche che, francamente, non sono così scontate nei prodotti venduti a meno di 30 euro! I Baseus Bowie MA10, ad esempio, sono resistenti al sudore, dispongono di una tecnologia di cancellazione attiva del rumore, in grado di cancellare automaticamente il 95% del rumore ambientale, e si propongono con una autonomia totale (complice la base di ricarica), fino a 140 ore!

Per quanto riguarda il prezzo, in partenza questi auricolari vengono venduto a 29,99€ che, di per sé, sono un prezzo già molto modesto e conveniente. Tuttavia, acquistarli oggi, ad appena 20,99€, è indubbiamente un affare non da poco, anche perché - come immaginerete - si tratta del prezzo più basso mai raggiunto da questo prodotto! Occhio però a selezionare il già citato coupon sconto prima del pagamento, perché diversamente pagherete gli auricolari non 20,99€, ma 23,99€.

Equipaggiati con il più recente chipset bluetooth 5.3, per offrire una velocità ed una stabilità di connessione impeccabili, gli auricolari Baseus Bowie MA10 sono davvero ottimi e, per questo, ve ne suggeriamo caldamente l'acquisto! Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, suggerendovi di acquistarlo prima che l'offerta termini del tutto, o che l'articolo vada esaurito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di attivare il coupon da 3 euro presente sulla pagina del prodotto, grazie al quale usufruirai dello sconto completo.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!