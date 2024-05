Solo 26€ per 4 smart tracker impermeabili IP67 e compatibili con iOS

Sappiamo bene quanto sia facile perdere oggetti, sia in vacanza che all'interno delle mura domestiche, soprattutto se si tratta di piccoli accessori. Spesso ciò si traduce in perdite di tempo frustranti, mentre si tenta di ricordare dove esattamente abbiamo lasciato un determinato oggetto. È proprio in questi scenari che gli smart tracker si rivelano strumenti preziosi. Nel nostro articolo di oggi, vogliamo evidenziare una promozione imperdibile su Amazon: un set di 4 smart tracker, ora disponibili al costo di soli 26,70€ invece di 39,99€.

Smart tracker Reyke, chi dovrebbe acquistarli?

Gli smart tag Reyke sono ideali per chi tende a dimenticare o perdere oggetti di valore. Sono progettati per essere attaccati a una vasta gamma di articoli personali come chiavi, portafogli, zaini, bagagli e anche animali domestici, garantendo così che possano essere rintracciati con facilità attraverso l'app Find My di Apple. Con una portata Bluetooth che arriva fino a 50 metri, sono quindi adatti a chi vive una vita frenetica e ha bisogno di un modo semplice per tenere sotto controllo i propri beni.

Oltre alla funzione di localizzazione in tempo reale, i Reyke offrono una modalità smarrimento che, utilizzando la rete Find My, ampliano notevolmente le possibilità di ritrovare gli oggetti perduti grazie all'aiuto della comunità Apple. Inoltre, l'impermeabile IP67 li rende resistenti a condizioni meteo avverse, ideali quindi per coloro che amano l'avventura all'aperto o che hanno animali domestici propensi a fuggire.

Con una batteria sostituibile dalla lunga durata, fino a un anno, rappresentano dunque una soluzione pratica per chi cerca di minimizzare i disagi legati alla perdita degli oggetti più preziosi. Il fatto che siano compatibili solo con Apple potrebbe essere un limite per chi utilizza dispositivi di altre marche, ma per gli utenti Apple rappresenta un'integrazione perfetta con il loro ecosistema di dispositivi.

Vedi offerta su Amazon