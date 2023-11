Una delle iniziative più apprezzate tra quelle proposte da eBay sono, senza dubbio, i coupon degli edays da utilizzare sui prodotti che si desiderano. Ebbene, come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato, questa promozione è tornata e fino al 19 novembre potrete usufruire di due buoni del 15% per risparmiare su un catalogo di migliaia di articoli!

Proprio per l'ampiezza del catalogo abbiamo deciso di racchiudere per voi in un unico posto 7 delle offerte migliori di cui potrete approfittare durante gli edays. Si tratta, infatti, di prodotti che sono già disponibili a prezzi convenienti, e che grazie ai coupon del 15% diventeranno davvero imperdibili. Dagli smartphone top di gamma ai videogiochi, abbiamo scelto per voi articoli provenienti dalle varie categorie dello store, così da accontentare ogni gusto ed esigenza.

Vi ricordiamo che per usufruire degli sconti dovrete inserire nel carrello il codice "NOVEDAYS" su una spesa minima di 20,00€. Così facendo verrà tolto automaticamente il 15% dall'importo, per un massimo di 75,00€ a ogni acquisto. Potrete utilizzare il codice due volte su due ordini differenti, per un risparmio totale, dunque, di massimo 150,00€.

eDays di eBay: 7 offerte davvero imperdibili da acquistare subito!

iPhone 15 128GB

Non possiamo non iniziare la lista con l'iPhone 15 da 128GB, uno smartphone che non solo è uscito da poco sul mercato, ma che è ancora attualmente difficile da trovare sul mercato persino a prezzo intero. Ottenerlo in sconto, dunque, rappresenta un'occasione più unica che rara se siete alla ricerca di un modello top di gamma. L'iPhone 15, infatti, ha ben pochi concorrenti sul mercato, giacché vanta di un comparto sia hardware che software di qualità eccezionale. Riuscirete a scattare foto e video mozzafiato, utilizzare qualsiasi applicazione, anche i videogiochi, con la massima fluidità e godere di un design robusto, oltre che elegantissimo.

MacBook Air M2 13.6"

Rimaniamo in tema Apple con il MacBook Air M2 da 13.6", che è tutt'ora uno dei migliori computer portatili sul settore, nonché l'acquisto perfetto per coloro alla ricerca di un dispositivo per lo studio, il lavoro e l'intrattenimento. Parliamo, infatti, di un notebook incredibilmente versatile e potente, perfetto da infilare in una borsa e portare con sé ovunque e capace di gestire qualsiasi programma, anche i più pesanti, senza alcun problema. Inoltre, la tastiera comodissima lo rende ideale per scrivere, mentre la webcam integrata vi permetterà di effettuare videochiamate in risoluzione Full HD.

Notebook Gaming Victus by HP 15-fa0005nl

Passiamo da un notebook adatto a tutti a uno progettato appositamente per il gaming, ovvero il Gaming Victus by HP 15-fa0005nl, dotato della scheda video Nvidia GeForce RTX 3050 e del processore Intel Core i7 di 12a generazione. Si tratta della scelta ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo per giocare anche ai titoli più recenti godendo di risoluzioni ottime, ma vuole stare ben al di sotto della soglia dei mille euro solitamente richiesti per i notebook da gaming di fascia alta. Con soli 764,91€ (prezzo con il coupon applicato) potrete, infatti, assicurarvi un dispositivo di tutto rispetto, che vi permetterà di godere dei vostri giochi preferiti e che si presta anche al lavoro e allo studio grazie ai 16GB di RAM e allo schermo in Full HD.

Nintendo Switch OLED

La versione OLED di Nintendo Switch, finché aspettiamo per l'uscita della fantomatica "Nintendo Switch 2", rappresenta il modello di punta della gamma attuale di console Nintendo. Questa variante offre diverse migliorie rispetto alla versione standard, di cui la principale è il nuovo schermo OLED da 7 pollici, che offre colori vivaci e un ottimo contrasto, con un notevole miglioramento rispetto al modello precedente. Questa versione OLED è particolarmente indicata per chi desidera una console da portare in viaggio, specialmente se si vuole godere appieno di giochi come Super Mario Bros. Wonder. Inoltre, va sottolineato che questa edizione dispone di una batteria potenziata per compensare il consumo energetico del nuovo schermo, garantendo, quindi, alcune ore extra di gioco rispetto al modello precedente.

Bundle PS5 Standard + Marvel's Spider-Man 2

Tra gli articoli compatibili con i coupon di eBay c'è persino il super richiesto bundle a tiratura limitata con PS5 in versione Standard e il nuovo Marvel's Spider-Man 2. Si tratta di un'offerta allettante specialmente per i fan del primo capitolo che desiderano continuare le avventure di Peter Parker e ancora non dispongono di una console next-gen. Inoltre, la PS5 e il controller DualSense in edizione limitata rappresentano dei veri e propri pezzi da collezione, per cui potrete anche decidere di tenerli sigillarli e renderli parte della vostra collezione (o, perché no, venderli in futuro, quando acquisiranno ancora più valore).

Smart TV Samsung Series 7 43"

Se siete alla ricerca di una smart TV dotata di un pannello con risoluzione 4K con tecnologie alla pari dei modelli migliori sul mercato, ma il vostro budget è ridotto, non possiamo che consigliarvi la Samsung Series 7 Crystal da 43". Con meno di 300,00€, infatti, vi porterete a casa un televisore con uno schermo Ultra HD, nonché dotato di tecnologie come l'HDR10+ che vi permetteranno di godere di colori ricchi di contrasti e sfumature. Parliamo, dunque, di un modello ideale per tutti gli appassionati di cinema e serie tv, ma anche ottimo per i videogiocatori, dato che include una modalità gaming che vi permetterà di godere di gameplay estremamente fluidi e con un'alta frequenza di aggiornamento.

Aspirapolvere senza filo Dyson Cyclone V10

Chiudiamo la lista con la Dyson Cyclone V10, una delle migliori scope elettriche disponibili sul mercato. Questo dispositivo è dotato di una spazzola Motorbar che vi consentirà di aspirare in profondità e senza sforzo in tutta la casa, rendendola ideale per chi è alla ricerca di un prodotto che permetta di ridurre al massimo il tempo e la fatica da dedicare alle pulizie. Inoltre, l'autonomia di fino a 60 minuti significa che potrete completare una sessione di pulizia senza dover interrompere per la ricarica, anche se avete una casa di grandi dimensioni. La Dyson V10 è poi particolarmente efficace per chi ha tappeti, in quanto riesce a far penetrare le setole del rullo più in profondità tra le fibre dei tappeti, rimuovendo anche la polvere più ostinata.

