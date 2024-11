Avete un Pixel Watch? Il prossimo aggiornamento potrebbe farsi attendere

Il rilascio dell'aggiornamento di novembre per Pixel Watch, Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3 è iniziato, secondo quanto annunciato da Google. Per i modelli più vecchi, l'aggiornamento riprende il rilascio di Wear OS 5 che aveva precedentemente causato problemi a settembre. Per il Pixel Watch 3, si tratta invece di un normale aggiornamento di sicurezza.

Recentemente, Google ha confermato tramite un community post che tutti e tre i modelli di Pixel Watch riceveranno l'aggiornamento di novembre 2024, ma ha anche specificato che il prossimo aggiornamento è programmato per marzo 2025. Quindi, non vi saranno altri aggiornamenti per i Pixel Watch nei prossimi 3-4 mesi.

Non sono stati forniti i dettagli del motivo di questa pausa negli aggiornamenti, e l'azienda si è limitata a confermare che le informazioni fornite nel post sono corrette e che non ci saranno altri aggiornamenti fino a marzo.

L'attuale aggiornamento potrebbe essere correlato all'accelerazione della programmazione del lancio di Android 16 nel secondo trimestre del prossimo anno, e potrebbe significare che Wear OS seguirà un percorso simile. Potrebbe anche essere che Google intenda dedicare i prossimi tre mesi alla risoluzione dei problemi emersi con il lancio di Wear OS 5, in previsione di un rilascio più significativo. Tuttavia, queste restano solo ipotesi non confermate.

Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi. Nel frattempo, godetevi l'aggiornamento di novembre, in quanto sarà l'ultimo per un po'.

