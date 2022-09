B20 è il nuovo sistema stereo di Techly che comprende una piccolissima cassa portatile Bluetooth (5.1) dall’estetica minimale e dalle dimensioni ridotte (solo 9 cm di altezza), capace di riprodurre musica e chiamate fino a un a massimo di due ore e mezza di autonomia. Di seguito le specifiche tecniche:

Versione Bluetooth 5.1 Tempo di conversazione 2 ore Stand By 500 ore Tempo di ricarica auricolari 60 min Tempo di ricarica speaker 60 min Batteria auricolari 40 mAh Tensione di carica 5V DC Distanza di trasmissione 10-15 metri Riproduzione musicale auricolari 3,5 – 4 ore Riproduzione musicale speaker 2,5 – 3,5 ore Gamma di frequenza 20-20.000 Hz Batteria della custodia di ricarica 600 mAh

Grazie alla sua compattezza è facile da portare in giro, perfetta per andare in vacanza o da usare a casa di amici; non per altro l’altoparlante stereo è di alta qualità e progettato per offrire il miglior suono ambientale dimensionale ed è perfetto sia in casa che all’aria aperta. La finitura in soffice tessuto la rende piacevole al tatto e grazie agli effetti sonori surround, riesce a riprodurre un buon suono Hi-Fi HD chiaro con bassi di livello e alti cristallini.

La cassa adotta il chipset BT-5.1 avanzato che garantisce una connessione fino a 15 metri di distanza e una trasmissione del segnale rapida e più stabile. Internamente è possibile trovare uno slot per due cuffie wireless in-ear con un autonomia di ben quattro ore (15 se si considera la ricarica complessiva dotata della cassa), l’altoparlante funge anche da custodia di ricarica per le stesse cuffie, facilmente ricaricabile in un’ora grazie a un cavo USB-C.

Gli auricolari sono dotati di funzione TWS che migliora notevolmente la velocità di trasmissione, offrendo un’esperienza di ascolto a bassa latenza. Sono costituiti da una specifica funziona di controllo touch che li rende più intuitivi: basta infatti toccarli per riprodurre e/o mettere in pausa musica e chiamate, oppure per cambiare musica, adattare il volume o richiamare l’assistente vocale Siri. Questa comodità rende le cuffie perfette da utilizzare in movimento, magari per allenarsi o per muoversi all’aria aperta.