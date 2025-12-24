Gli auricolari premium Bang & Olufsen Beoplay EX sono ora disponibili su Amazon a un prezzo eccezionale di 179,00€ anziché 249,00€. Questi auricolari wireless di alta gamma offrono cancellazione attiva del rumore adattiva, 6 microfoni beamforming per chiamate cristalline e ben 28 ore di autonomia. Approfittate di questa offerta per portare a casa qualità audio superiore con uno sconto del 28%, perfetti per musica, sport e lavoro grazie alla certificazione IP57.

Beoplay EX, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Bang & Olufsen Beoplay EX sono la scelta ideale per chi cerca un prodotto premium che eccella in ogni situazione d'uso. Se siete professionisti che passano ore in videochiamata, apprezzerete i 6 microfoni beamforming che garantiscono una chiarezza vocale impeccabile eliminando i rumori di fondo. Per gli sportivi e gli amanti delle attività outdoor, la certificazione IP57 offre protezione totale contro acqua e polvere, mentre l'autonomia di 28 ore assicura che vi accompagnino per tutta la settimana. La cancellazione attiva del rumore adattiva li rende perfetti anche per chi viaggia frequentemente o lavora in ambienti rumorosi, creando una bolla di silenzio dove immergersi nella musica o concentrarsi sul lavoro.

Questi auricolari soddisfano le esigenze di audiofili e appassionati di tecnologia che non accettano compromessi sulla qualità audio. L'acustica perfettamente calibrata dagli ingegneri Bang & Olufsen restituisce un suono emozionante e dettagliato, mentre i materiali premium e il design minimalista testimoniano l'eccellenza artigianale del marchio danese. Con uno sconto del 28% che porta il prezzo a 179€, rappresentano un'opportunità eccezionale per chi desidera la versatilità di un prodotto che passa senza sforzo dalla palestra all'ufficio, dalle corse sotto la pioggia alle sessioni di ascolto più critiche.

I Bang & Olufsen Beoplay EX sono auricolari wireless premium che combinano tecnologia avanzata e design raffinato. Dotati di cancellazione attiva del rumore adattiva e 6 microfoni beamforming, vi garantiscono un'esperienza audio cristallina sia per la musica che per le chiamate. Con certificazione IP57 resistono a pioggia e sudore, mentre l'autonomia di 28 ore vi accompagnerà per giorni.

Vedi offerta su Amazon