Il DOOGEE Blade 20 Turbo è il rugged smartphone 5G che unisce potenza e resistenza estrema. Disponibile su Amazon a 249,99€ anziché 379,99€, vi offre un processore Dimensity 7050, 32GB di RAM espandibile, 256GB di storage, una batteria mostruosa da 10300mAh con ricarica rapida 33W e certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810H. Approfittate dello sconto del 34% per portare a casa questo indistruttibile compagno d'avventura!

DOOGEE Blade 20 Turbo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DOOGEE Blade 20 Turbo è l'alleato ideale per chi vive avventure estreme e necessita di uno smartphone che resista a qualsiasi condizione. Con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, questo dispositivo rugged è perfetto per professionisti che operano in cantieri, ambienti industriali o outdoor, così come per appassionati di trekking, alpinismo e sport estremi. La batteria da 10300mAh garantisce un'autonomia straordinaria che vi accompagnerà per giorni interi senza preoccuparvi di restare senza energia, mentre la funzione OTG lo trasforma in un power bank d'emergenza. Se cercate un telefono che non vi abbandoni mai, nemmeno sotto pioggia battente, polvere o dopo cadute accidentali, questo è il dispositivo che fa per voi.

Sul fronte delle prestazioni, il processore Dimensity 7050 5G abbinato a ben 32GB di RAM (8GB fisici + 24GB virtuali) e 256GB di storage espandibili fino a 2TB soddisfa le esigenze di chi necessita di multitasking intenso e connettività ultraveloce. Il display da 6,6" a 90Hz offre un'esperienza visiva fluida per gaming e streaming, mentre la fotocamera AI da 50MP e l'integrazione con Gemini AI rendono questo smartphone versatile anche per content creator e professionisti digitali. Con Android 15 e ricarica rapida da 33W, vi ritroverete con un dispositivo completo che unisce robustezza estrema a prestazioni di fascia alta, il tutto a un prezzo vantaggioso che difficilmente troverete altrove per questa categoria di smartphone rugged 5G.

