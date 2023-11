Provato il caricabatterie Apple 6-in-1, dall’iPhone al MacBook

Se vi siete completamente affidati al mondo Apple, dall’iPhone, all’Apple Watch, passando per AirPods e MacBook, allora potreste desiderare questa stazione di ricarica che permette di ricaricare tutto assieme.

Una grande base ospita, sulla sinistra, la base di ricarica per le AirPods, da cui parte un supporto di grandi dimensioni a cui collegare l’iPhone. Quando collegherete lo smartphone Apple si accenderà un LED e una ventola, decisamente silenziosa, che permette di tenere un po’ più fresca la scocca dell’iPhone durante la ricarica. È veramente necessaria questa ventola? Non proprio, ma non richiede alcuna tipo di rinuncia di conseguenza non è un problema averla.

La porzione destra della base include tutto il necessario per alimentare fino a quattro altri prodotti. Uno stand permette di connettere l’Apple Watch, mentre nel bordo destro sono allineate tre porte, due USB Tipo-C e una USB Tipo-A che possono alimentare altrettanti dispositivi. In totale è possibile erogare fino a 100 Watt. Potrete alimentare un MacBook mentre caricherete un iPad e un iPhone o altri accessori.

In base a come userete le porte USB-C o le basette wireless la potenza sarà erogata in maniera differente. Nell’immagine qui sotto potete vedere come viene distribuita la potenza.

Potete spegnere il LED d’illuminazione dietro alla base Magsafe se vi da fastidio. L’inclinazione della base Magsafe è tale da poterla usare come stand utile per l’iPhone, ad esempio se vorrete fare una videocall la posizione è ottima per inquadrarvi, o ancora per controllare la musica. Il magnete all’interno è forte e la base è talmente ampia che per collegare l’iPhone basterà avvicinarlo, senza dover troppo stare attenti a come lo posizionerete. Potrete anche ruotare di 90 gradi, posizionandolo in orizzontale.

La base di ricarica ESR 6-in-1 è disponibile su Indiegogo al prezzo di 149 euro, un prezzo adeguato rispetto a quello che offre, considerando prodotti similari e le caratteristiche speciali di questo prodotto. Se vi interessa, potete trovarla sulla sua pagina ufficiale a questo link.