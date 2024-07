Basta vocali su WhatsApp, presto non sarete costretti ad ascoltarli

WhatsApp ha introdotto un'importante novità nel suo programma Beta attraverso Google Play, aggiornando l'applicazione alla versione 2.24.15.5. La nuova funzionalità, destinata a rivoluzionare l'uso dei messaggi vocali, permette la trascrizione delle note vocali. Al momento, questa opzione è disponibile per un gruppo limitato di tester beta in alcuni Paesi, ma si prevede che verrà estesa a più utenti nelle prossime settimane.

La scoperta arriva grazie a i sempre attenti colleghi di WABetaInfo, i quali sono sempre in prima posizione nello scoprire le novità introdotte da Meta nell'app di messaggistica più utilizzata al mondo.

Al momento la funzione di trascrizione dovrebbe essere compatibile solo con l'ultima versione beta per Android, anche se alcuni utenti potrebbero avere accesso alla stessa funzionalità installando un aggiornamento precedente o sui propri iPhone. Sebbene la funzione sia in fase di test e non disponibile per tutti gli utenti che hanno installato l'aggiornamento, WhatsApp ha chiarito che verrà rilasciata a una base più ampia nelle settimane a venire.

Attualmente diverse lingue sono supportate per la trascrizione, tra cui l'inglese, lo spagnolo, il portoghese brasiliano, il russo e l'hindi. Questo permette agli utenti di scaricare i pacchetti dati linguistici per abilitare la funzionalità, garantendo la privacy, visto che le trascrizioni sono generate direttamente sul dispositivo dell'utente. Ciò significa che nessun altro può ascoltare i messaggi vocali o leggere le trascrizioni. Altre lingue arriveranno di certo in futuro.

Oltre a migliorare l'accessibilità per gli utenti con problemi di udito, facilitando la partecipazione a conversazioni da cui altrimenti sarebbero esclusi, la trascrizione delle note vocali offre praticità e una migliore fruibilità in ambienti rumorosi, dove ascoltare può essere difficile. Inoltre, questa caratteristica è particolarmente utile per chi riceve messaggi vocali molto lunghi, poiché permette una rapida lettura invece dell'ascolto integrale del messaggio.