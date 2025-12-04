Il Belkin BoostCharge 2 in 1 con Qi2 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo elegante caricatore permette di ricaricare contemporaneamente iPhone e Apple Watch o AirPods, con potenza fino a 15W per lo smartphone. Oggi potete portarlo a casa a soli 74,98€ invece di 119,99€, un risparmio considerevole per chi cerca una soluzione di ricarica wireless pratica e sostenibile, realizzata con materiali riciclati.

Prodotto in caricamento

Belkin BoostCharge 2 in 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo caricabatteria wireless Belkin BoostCharge è perfetto per chi possiede più dispositivi Apple e desidera liberarsi del groviglio di cavi sulla scrivania o sul comodino. Vi ritroverete particolarmente avvantaggiati se avete un iPhone della serie 12 o successivi, un Apple Watch e degli AirPods: la ricarica simultanea di due dispositivi vi permetterà di ottimizzare spazi e tempi, mentre la compatibilità con la funzione StandBy trasformerà il vostro iPhone in una pratica sveglia o cornice fotografica durante la notte. Chi lavora da casa o in ufficio apprezzerà la superficie magnetica regolabile fino a 70 gradi, ideale per controllare notifiche e videochiamate senza interrompere la ricarica.

Se siete attenti alla sostenibilità ambientale, questo prodotto soddisfa anche le vostre esigenze etiche grazie ai materiali riciclati post-consumo al 60%. La potenza di ricarica di 15W per l'iPhone garantisce tempi rapidi, mentre l'alimentatore da 30W incluso nella confezione vi eviterà acquisti aggiuntivi. Con uno sconto del 38% e una garanzia estesa di 2 anni più la copertura sui dispositivi connessi fino a 2.000€, rappresenta un investimento sicuro per chi cerca qualità, praticità e tranquillità in un'unica soluzione di ricarica premium.

Il Belkin BoostCharge 2 in 1 con Qi2 vi permetterà di ricaricare simultaneamente due dispositivi con potenza fino a 15W per iPhone e 5W per Apple Watch o AirPods. Dotato di superficie magnetica regolabile da 0 a 70 gradi, supporta la modalità StandBy e vi garantirà versatilità d'uso. Realizzato con materiali sostenibili.

Vedi offerta su Amazon