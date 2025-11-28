Se siete alla ricerca di uno smartphone moderno, elegante e dalle prestazioni solide, Motorola ha appena reso le vostre decisioni molto più semplici. L’Edge 60 Neo si presenta come un telefono completo, con un design raffinato e funzionalità di alto livello che lo rendono adatto sia all’uso quotidiano sia a chi cerca performance affidabili per lavoro, social e intrattenimento. Grazie alla recente promozione, questo smartphone diventa non solo un acquisto intelligente, ma un vero affare, in grado di coniugare qualità e convenienza in un unico pacchetto.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Bundle Edge 60 Neo, perché approfittarne?

Fino al 10 dicembre, Motorola propone l’Edge 60 Neo a soli 349€, un prezzo che lo colloca come una delle scelte più interessanti nel panorama degli smartphone di fascia media. La promozione non si limita a uno sconto sul telefono: acquistando l’Edge 60 Neo in questo periodo, riceverete anche il Moto Watch Fit, uno smartband dal valore di circa 100€, che vi permetterà di monitorare la vostra attività fisica, gestire notifiche e controllare alcune funzionalità del telefono direttamente dal polso. È un’opportunità rara per chi desidera un pacchetto tecnologico completo senza dover spendere cifre elevate.

Acquistare l’Edge 60 Neo in questa offerta significa ottenere non solo un telefono con display di qualità, fotocamere performanti e un’autonomia affidabile, ma anche un accessorio versatile e utile per la vita quotidiana. Il Moto Watch Fit aggiunge un valore concreto all’acquisto, permettendovi di avere sotto controllo salute, attività e notifiche in modo pratico e immediato. In poche parole, il bundle rappresenta una combinazione perfetta tra tecnologia e convenienza, pensata per chi vuole il massimo.

La promozione è valida solo fino al 10 dicembre e consente di portare a casa un pacchetto completo a un prezzo davvero competitivo. Che vogliate aggiornare il vostro smartphone, avere uno smartband incluso o fare un regalo tecnologico di qualità, questa è l’opportunità giusta. Approfittare dell’offerta significa ottenere più valore, più funzionalità e, soprattutto, un acquisto di cui non vi pentirete.

