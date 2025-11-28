Nelle ultime ore del vero Black Friday, avete l’occasione di approfittare di una promozione particolarmente vantaggiosa: Nomad offre il 40% di sconto sulla sua eSIM, ma solo per la giornata di oggi, 28 novembre. Si tratta di un’opportunità ideale per chi viaggia spesso, per chi desidera restare sempre connesso o semplicemente per chi vuole provare un servizio digitale moderno e flessibile.

Vedi offerte su Nomad

Black Friday Nomad, perché approfittarne?

Grazie al codice promozionale BF40, potete attivare una eSIM Nomad con un risparmio significativo rispetto al prezzo standard. L’offerta è valida su molte destinazioni e piani dati, permettendovi di scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze, che si tratti di un viaggio breve o di un periodo più lungo all’estero. Questo sconto straordinario rende l’adozione della eSIM ancora più conveniente e immediata.

Nomad si distingue nel panorama delle eSIM per la semplicità di utilizzo e l’assenza di complicazioni: basta attivare il piano direttamente dal vostro smartphone, senza necessità di SIM fisiche o passaggi burocratici. Con questa promozione, il valore del servizio aumenta ulteriormente, offrendo a voi utenti la possibilità di testare o confermare la qualità della connettività Nomad a un prezzo ridotto.

Poiché l’offerta si esaurisce alla fine della giornata di oggi, è il momento giusto per agire. Se desiderate risparmiare e al tempo stesso garantirvi una soluzione di connettività affidabile durante i vostri spostamenti, vi basta utilizzare il codice BF40 al momento dell’acquisto. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: il Black Friday di Nomad è davvero l’opportunità più conveniente dell’anno.

