Il Black Friday è il momento perfetto per approfittare di offerte esclusive e Holafly non delude le aspettative. Quest’anno, la famosa piattaforma di eSIM propone una promozione speciale che renderà i vostri viaggi ancora più convenienti. Grazie a questa iniziativa, potrete avere accesso a più connessioni dati in mobilità con un unico gesto, senza complicazioni e senza costi nascosti.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Vedi offerte su Holafly

Black Friday Holafly, perché approfittarne?

Per attivare l’offerta, è necessario aggiungere 3 eSIM al carrello sul sito ufficiale di Holafly. Solo in questo modo la promozione sarà valida e potrete beneficiare del vantaggio previsto. È importante sottolineare che si tratta di un meccanismo diverso dal classico “prendi 3, paghi 2” tipico dei supermercati: l’offerta si attiva solo acquistando e inserendo tre prodotti nel carrello.

Questa promozione rappresenta un’ottima opportunità per chi viaggia spesso o per chi desidera avere sempre una soluzione di connettività pronta all’uso in varie destinazioni. Avere più eSIM a disposizione significa poter gestire più viaggi senza dover cercare nuove schede locali o affrontare costi imprevisti di roaming.

Per scoprire tutti i dettagli e approfittare della promozione, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Holafly. Non lasciatevi sfuggire questa occasione, perché il Black Friday è il momento ideale per pianificare viaggi futuri con la tranquillità di avere sempre internet a portata di mano.

