Black Friday no stress, i trucchi di Honor per uno shopping sereno e produttivo

Il Black Friday è ormai alle porte e con esso la frenesia dello shopping. Un recente studio condotto da Honor ha messo in luce un aspetto interessante del comportamento degli italiani di fronte alle offerte del Black Friday. Nonostante l'entusiasmo per gli sconti, molti si sentono sopraffatti dalla quantità di promozioni e finiscono per adottare strategie inefficaci, se non controproducenti, per accaparrarsi i prodotti desiderati.

Lo studio ha rivelato che la maggior parte degli italiani (77%) non sa resistere al fascino delle offerte del Black Friday, e più della metà attende con ansia questo periodo dell'anno. Tuttavia, questa impazienza si traduce spesso in comportamenti frenetici e poco strategici. Molti (il 51%), ad esempio, aprono più di 4 schede di navigazione simultaneamente o creano tre o più account sui siti di e-commerce (43%), nella speranza di massimizzare i codici sconto.

Solo una piccola percentuale di acquirenti (35%) si prepara in anticipo al Black Friday, pianificando gli acquisti o utilizzando siti di comparazione prezzi (17%). Ancora meno sono coloro che si preparano al rush finale creando in anticipo degli account sui siti dei principali rivenditori (meno del 10%), un accorgimento che può semplificare notevolmente il processo di acquisto quando le offerte vengono attivate.

Un altro dato interessante emerso dallo studio riguarda l'importanza della tecnologia durante lo shopping online del Black Friday. Quasi la metà degli intervistati ha dichiarato di aver subito crash del dispositivo o rallentamenti durante la ricerca di offerte. Questo evidenzia la necessità di affidarsi a dispositivi performanti e affidabili, in grado di gestire senza problemi la navigazione intensiva e l'apertura di molteplici applicazioni.

Il Black Friday può essere un'ottima occasione per fare acquisti convenienti, ma è importante affrontarlo con la giusta strategia e con gli strumenti tecnologici adeguati. Pianificare in anticipo gli acquisti, utilizzare siti di comparazione prezzi e affidarsi a dispositivi performanti come Honor Magic V3 può fare la differenza tra un'esperienza di shopping stressante e una serena e produttiva.