Black Friday Xiaomi: ultime ore per approfittare degli sconti!

Il Black Friday di Amazon è terminato da qualche giorno, ma le occasioni per risparmiare su altri store sono tutt'altro che finite. Difatti, sullo Xiaomi Store le offerte sono ancora in corso, anche se per poco: fino alle 23:59 di oggi, 30 novembre, potrete approfittare di sconti imperdibili su un ampio catalogo di prodotti!

Black Friday Xiaomi, perché approfittarne?

Le promozioni del Black Friday Xiaomi sono rivolte principalmente a coloro che stanno pensando di acquistare un nuovo smartphone, oppure desiderano regalarlo a un proprio caro per Natale (a tal proposito, vi consigliamo di andare a leggere tutti i nostri articoli dedicati ai regali). Le offerte più interessanti coinvolgono tutte le linee del brand, ovvero Redmi, Xiaomi e POCO, che non solo sono scontati, ma sono anche disponibili con opzioni di finanziamento a tasso zero a rate per 12 o 24 mesi.

Tra le offerte vi consigliamo, per esempio, il POCO F5 da 256GB, disponibile a soli 359,90€ invece di 479,90€. Si tratta di una scelta ideale per chi cerca uno smartphone con prestazioni eccellenti e un sistema di raffreddamento efficiente: il processore Snapdragon 7+ Gen 2, combinato con il sistema LiquidCool, assicura una stabilità ottimale, prestazioni affidabili e un consumo energetico ridotto, rendendo il dispositivo adatto anche a sessioni di utilizzo prolungate.

Inoltre, è consigliato anche per la fotografia grazie alla sua tripla fotocamera da 64 MP con tecnologia OIS+EIS per una stabilità ottimale; potrete poi ammirare i vostri scatti in uno schermo Flow AMOLED da 6,67" con una luminosità di picco di 1000 nits e un contrasto ultra elevato, ideale anche per guardare film e serie tv in alta qualità. Infine, la ciliegina sulla torta è la batteria da 5000 mAh con ricarica turbo da 67 W, che offre una lunga durata per supportare le attività quotidiane più impegnative.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Xiaomi dedicata al Black Friday, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

