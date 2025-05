Se state valutando l’acquisto di un nuovo smartphone, questa è un’occasione da non perdere. Samsung ha lanciato una promozione valida fino al 15 giugno, che vi permette di ottenere fino a 700€ di premi in regalo acquistando uno dei modelli della serie Galaxy S25. In particolare, acquistando un Galaxy S25 Ultra, un S25 Edge o un S25 Plus, potrete ricevere gratuitamente un prodotto tech aggiuntivo, scegliendo tra un Galaxy Book4 oppure un Tab A9+. La promozione è particolarmente interessante perché è valida anche per gli acquisti effettuati tramite Amazon, rendendo il processo semplice e accessibile per tutti, senza vincoli particolari.

Vedi offerta su Amazon

Come funziona la promo?

Il tipo di premio che riceverete dipende dal modello e dalla versione del Galaxy S25 che acquisterete. Se optate per il top di gamma, ovvero il Galaxy S25 Ultra con memoria da 512GB o 1TB, Samsung vi regalerà un potente e versatile Galaxy Book4, un notebook adatto a chi utilizza il PC per lavoro, studio o intrattenimento multimediale. Invece, se preferite la versione Ultra da 256GB, oppure scegliete il Galaxy S25 Edge o il Galaxy S25 Plus, il premio in regalo sarà il Tab A9+, un tablet pratico e funzionale che si adatta a ogni esigenza, dalla navigazione sul web allo streaming di contenuti o alla lettura.

Per poter usufruire dell’offerta, sarà necessario effettuare la registrazione dell’acquisto tramite l’app Samsung Members entro il 6 luglio. Questo passaggio è fondamentale: dovrete inserire i dati richiesti e allegare la prova d’acquisto, così da confermare la vostra partecipazione alla promozione. Una volta completata la registrazione, dovrete attendere fino a un massimo di 180 giorni per ricevere il premio direttamente a casa vostra. Nonostante i tempi possano sembrare lunghi, questo periodo di attesa è la prassi per una promozione di questa portata e vi permetterà di godere di un regalo di alto valore insieme al vostro nuovo smartphone.

Questa promozione rappresenta un’occasione unica per chi vuole aggiornare il proprio telefono e allo stesso tempo ottenere un gadget extra di grande utilità senza costi aggiuntivi. Che siate appassionati di tecnologia, professionisti che cercano un supporto affidabile per il lavoro in mobilità o vogliate un tablet o un notebook in più per la casa, l’offerta Samsung sui Galaxy S25 vale sicuramente la pena di essere considerata. Non perdete tempo: acquistate entro il 15 giugno e registrate il vostro smartphone per portarvi a casa un premio che farà la differenza nella vostra esperienza digitale quotidiana.