A 120€, un tablet che non sembra vero: sottile, elegante e scattante

Se siete alla ricerca di un tablet versatile, performante e dal design elegante senza spendere una fortuna, il Blackview Tab 60 Pro è oggi la scelta ideale. Grazie a un'offerta imperdibile su Amazon, oggi potete acquistarlo a soli 119,99€, un prezzo incredibilmente conveniente considerando le sue caratteristiche. Il merito di questo super sconto va al coupon da 110€ attivabile in fase di acquisto, che si aggiunge al 48% di sconto già applicato. Con un dispositivo così avanzato e accessibile, il Tab 60 Pro rappresenta un'opportunità da non perdere.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 110€ durante il checkout

Blackview Tab60 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Blackview Tab60 Pro è tra i migliori tablet economici per coloro che necessitano di un dispositivo versatile per lavoro e studio. Con Android 15 e 12GB di RAM, questo tablet soddisfa le esigenze di chi desidera multitasking fluido e funzionalità potenziate dall'IA. La connettività dual 4G LTE e WiFi 5G vi permette di restare produttivi ovunque vi troviate, senza dipendere da reti WiFi. La batteria da 7700 mAh garantisce lunghe sessioni di lavoro, mentre le funzionalità di produttività come Modalità PC 2.0 e Split View 2.0 ottimizzano il vostro flusso di lavoro quotidiano.

Gli appassionati di intrattenimento troveranno nel Blackview Tab60 Pro un compagno ideale per il tempo libero. Il display IPS HD+ da 10,1 pollici con certificazione Widevine L1 offre un'esperienza visiva ottimale per streaming e contenuti multimediali, mentre gli altoparlanti Dual BOX arricchiscono l'esperienza audio.

La memoria interna di 128GB (espandibile fino a 2TB) vi consente di portare con voi film, serie TV e giochi durante viaggi e spostamenti. Leggero e sottile, con un peso di soli 543 grammi e uno spessore di 8,5 mm, risulta comodo da tenere in mano per lunghi periodi, rendendolo perfetto per lettura e intrattenimento in mobilità. La custodia inclusa e la garanzia di 2 anni completano un'offerta che vi consigliamo di cogliere al volo.

Vedi offerta su Amazon