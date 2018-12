Bose Frames, cuffie audio con gli occhiali da sole intorno

I Bose Frames sono realtà. Gli occhiali da sole con le cuffie audio integrate che fino a poco tempo fa erano considerati soltanto un prototipo e un esercizio di stile, sono infatti disponibili sul sito Bose statunitense in due versioni, Alto e Rondo, una caratterizzata da lenti più squadrate e l’altra più arrotondate. Per entrambi i modelli il prezzo è di 199,95 dollari. In Europa non sono ancora commercializzati, ma non è escluso possano arrivare in un secondo momento.

Come detto la loro caratteristica principale è quella di integrare nelle stanghette dei driver e l’elettronica necessaria per pilotarli, che li rendono di fatto una sorta di cuffie per ascoltare musica e non solo.

Acusticamente sono stati sviluppati per indirizzare l’audio esclusivamente verso l’orecchio dell’utente, proteggendone la privacy senza impedirgli al tempo stesso di sentire i rumori ambientali attorno a lui. La batteria integrata invece dovrebbe garantire fino a 3 ore e mezza di autonomia e 12 in standby.

La vera novità però è un’altra e consiste nella loro predisposizione a quello che Bose definisce Audio Augmented Reality. A differenza di altri occhiali per la realtà aumentata infatti i Bose Frames non integrano display al posto delle lenti ma puntano invece tutto sull’audio. In futuro infatti utilizzandoli sarà possibile ricevere informazioni aggiuntive, calibrate sulla posizione geografica e sull’attività che si sta svolgendo.

Immaginate ad esempio di essere in vacanza in una città straniera e poter ricevere informazioni su un monumento, un palazzo o una piazza che state visitando, oppure istruzioni per il lavoro che state compiendo. Il loro successo ovviamente dipenderà in larga parte dall’apporto che gli sviluppatori di terze parti accorderanno al prodotto, ma anche solo come cuffie non sarebbero male, soprattutto per chi ha necessità di non isolarsi dall’ambiente circostante.