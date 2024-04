Buon compleanno iPad: celebriamo quattordici anni dalla rivoluzione del tablet targata Apple

Il 3 aprile è una data importante per Apple, in quanto segna il lancio sul mercato del primo iPad. Un evento che, anche a distanza di 14 lunghi anni, rimane importantissimo per il settore tecnologico, specialmente in virtù della rivoluzione che ha creato nel settore dei tablet.

Presentato per la prima volta il 27 gennaio 2010, l'iPad ha rivoluzionato il concetto di portabilità offrendo funzionalità uniche, ed inizialmente incomprese, rispetto ai netbook e agli smartphone.

Dal 2010 a oggi Apple ha rilasciato oltre trenta modelli di iPad. Passando dal rilascio di un modello all'anno a estendere la gamma per coprire le necessità di diversi tipi di utenti.

Nonostante le limitazioni tecnologiche dell'epoca, delle dimensioni decisamente importanti, l'assenza della celebre Apple Pencil e un sistema operativo, per certi versi, ancora più chiuso di quello attuale, l'iPad conquistò rapidamente il mercato, vendendo tre milioni di unità nei primi 80 giorni e superando i 15 milioni di unità con l'uscita del, forse ancora più celebre, iPad 2.

L'entusiasmo iniziale per l'iPad è stato accompagnato da elogi da parte dei blog e della stampa di settore. Sebbene le critiche maggiori fossero rivolte al sistema operativo chiuso, e alla mancanza di supporto per Adobe Flash, quasi tutti furono d'accordo che l'iPad non era solamente un "iPhone grosso", ma l'inizio di una rivoluzione per il settore dei tablet.

Complice anche una presentazione in pieno "stile Jobs", l'iPad divenne rapidamente un successo commerciale, spronando i concorrenti a battere un settore che, fino a quel momento, veniva considerato di nicchia o utile solo in alcuni ambienti lavorativi.

Quella rivoluzione si è protratta fino al 2024, un anno che, nonostante il calo delle vendite e dei ricavi, mostra Apple continuare a dominare il mercato dei tablet, con la sola Samsung in grado di competere, almeno per quanto riguarda il mercato "premium", in questo settore.

A quattordici anni di distanza, e dopo oltre trenta modelli di iPad, ora Apple si prepara dietro alle quinte a rivoluzionare nuovamente il suo tablet. Numerose indiscrezioni, difatti, voglio l'azienda in procinto di rilasciare una rinnovata linea di iPad Pro, dotati di schermi OLED, supporto per la tecnologia ProMotion e con a corredo una Magic Keyboard, e una Apple Pencil, completamente rivoluzionate rispetto a quelle odierne.

Al netto di tutte le indiscrezioni, negli ultimi quattordici anni l'iPad ha lasciato un'impronta indelebile nel settore tecnologico e continua a trainare una rivoluzione in cui pochi credevano quando Steve Jobs, in quel lontano 27 gennaio, si sedette su una poltrona di pelle per mostrare al mondo il futuro dei tablet.