Non sono solo i prezzi dei nuovi iPhone 14 ad essere aumentati con l’evento di mercoledì scorso. Apple, sul proprio sito, ha silenziosamente alzato considerabilmente i prezzi della sostituzione della batteria per i suoi nuovi modelli di smartphone.

Si parla di un aumento del 58,6% sulla generazione precedente qui in Italia, con costi che superano quelli che l’azienda presentava negli Apple Store prima del caso mediatico ricordato come “batterygate”.

Il ricordo del “batterygate” continua a essere una spina nel fianco di Apple. Nel caso non sappiate di cosa stiamo parlando, con “batterygate” si intende lo scandalo avvenuto nel 2016/2017 in cui Apple è stata scoperta a rallentare di proposito le prestazioni di alcuni iPhone in relazione alla salute della loro batteria.

L’azienda di Cupertino ha aggiunto ad iOS 10.2.1 una funzionalità di throttling legata alla potenzialità della batteria che non era ai tempi documentata, funzione che rallenta le prestazioni di iPhone se la batteria viene considerata troppo usurata.

Questa aggiunta ha comportato per alcuni utenti diversi effetti collaterali inaspettati oltre alla lentezza del dispositivo, causando il riavvio di alcuni smartphone con temperature basse o quando il livello di carica era troppo basso.

La funzione è stata inizialmente introdotta per iPhone 6, iPhone 6s e iPhone SE e successivamente estesa a iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

Dopo che Apple è stata costretta a riconoscere pubblicamente di aver rallentato gli iPhone dei propri utenti, l’azienda statunitense ha deciso di scontare il costo della sostituzione della batteria fuori garanzia e senza AppleCare a prezzi minimi per permettere a chiunque avesse un iPhone rallentato di ripristinare le prestazioni originali.

Questo “sconto” è durato fino alla fine del 2018, mentre dal 2019 Apple ha nuovamente alzato i prezzi della sostituzione della batteria presso gli Apple Store quasi agli stessi livelli precedenti al batterygate. Questo prezzo ha retto fino alla presentazione degli iPhone del 2022.

Mentre per iPhone X e le serie iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13 la sostituzione della batteria costa 75,00 euro, stando al sito ufficiale dedicato all’assistenza Apple, i nuovi iPhone 14 hanno un costo di sostituzione di ben 119,00 euro, indipendentemente se avete tra le mani un modello base o un Pro, un Plus o un Pro Max.

Si tratta di un aumento di oltre la metà del costo della riparazione, spesa che se necessaria si va a sommare ai già aumentati prezzi di lancio per i nuovi prodotti. Rispetto alla gamma iPhone SE (di ogni generazione) e delle serie iPhone 6, iPhone 7 e iPhone 8, il cui costo di sostituzione della batteria è di soli 55,00 euro, l’aumento è del 116%. Ouch!