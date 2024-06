Cambio di rotta per Apple: stop a Vision Pro, in arrivo un nuovo modello più accessibile

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe lavorando a una versione più economica del suo Apple Vision Pro, con un lancio previsto entro la fine del 2025. Contestualmente, sembra che la società abbia messo in pausa lo sviluppo di un modello di seconda generazione più avanzato del dispositivo già in commercio, concentrando esclusivamente le risorse sul nuovo modello più accessibile.

Nonostante il prezzo esatto del nuovo visore AR/VR di Apple non sia stato ancora annunciato, un costo inferiore rispetto ai 3500 dollari richiesti per il modello Vision Pro attuale potrebbe renderlo più competitivo rispetto ai prodotti concorrenti come il Meta Quest. Le indiscrezioni suggeriscono che il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 1500 dollari, in una fascia simile rispetto agli iPhone di fascia alta.

Recentemente, Apple ha esteso la disponibilità del Vision Pro a otto nuovi Paesi, introducendo anche nuove funzionalità software nella piattaforma visionOS 2. Nonostante ciò, ora sembra avere spostato l'attenzione verso il nuovo modello più economico.

Inizialmente, il piano di Apple includeva diversi modelli nella linea Vision, con un potenziale secondo modello Pro di fascia alta. Adesso, però, sembra più probabile un'inversione di rotta con il solo sviluppo del modello più economico, almeno per il momento.

É stato inoltre rivelato che il numero di impiegati al lavoro sul progetto del Vision Pro di seconda generazione è diminuito progressivamente nell'ultimo anno, a favore dello sviluppo del nuovo modello meno costoso. Tuttavia, anche il nuovo dispositivo economico sta incontrando difficoltà tecniche, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei costi di produzione senza sacrificare eccessivamente la qualità dell'esperienza utente.