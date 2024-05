Chrome introduce le schede ridotte per migliorare il multitasking su smartphone

Google Chrome introduce una novità per migliorare l'esperienza di multitasking su smartphone: le "Minimized Custom Tabs" che utilizzano finestre in Picture-in-Picture (PiP). Questa funzione permette agli utenti di passare facilmente tra le applicazioni native e i contenuti web, mantenendo una finestra ridotta sempre visibile sullo schermo del dispositivo.

Quando si aprono collegamenti utilizzando una Chrome Custom Tab, ad esempio da Gmail, appare un nuovo simbolo a forma di freccia rivolta verso il basso accanto al pulsante di ritorno. Questo consente di ridurre la pagina web in una finestra PiP, che mostra l'icona del sito (favicon), il nome della pagina e il dominio (è possibile tenere aperta una sola finestra PiP per volta).

Le dimensioni della finestra PiP possono essere modificate e la finestra può essere ancorata ai lati destro o sinistro dello schermo. Per tornare alla visualizzazione a schermo intero della pagina nella Chrome Custom Tab, basta toccare la finestra e cliccare sul pulsante centrale a schermo intero. Per chiudere la finestra PiP, è sufficiente trascinarla verso il basso dello schermo o toccare il pulsante ‘x’ situato in un angolo.

Google sottolinea che questa integrazione senza soluzione di continuità favorisce il multitasking tra diverse piattaforme, migliorando significativamente l'esperienza di navigazione web all'interno delle applicazioni.

La maggior parte delle applicazioni Android utilizza Chrome Custom Tabs o apre direttamente Chrome, tuttavia, applicazioni come Instagram e Threads, che utilizzano i propri browser, non supporteranno questa nuova funzionalità. Le Minimized Custom Tabs sono disponibili in Chrome versione 124 per Android, mentre la versione 125 è già in distribuzione.