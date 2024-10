Chrome rende la gestione password più semplice su Android

Google sta aggiornando Chrome per Android per migliorare il funzionamento dei gestori di password di terze parti nel browser mobile. L'aggiornamento, previsto per novembre, consentirà ai gestori come 1Password e Dashlane di compilare automaticamente i moduli sui siti web in modo nativo, offrendo un'esperienza più fluida agli utenti.

Attualmente, l'utilizzo di gestori di password di terze parti su Chrome per Android risulta problematico, con scrolling irregolare delle pagine e potenziali suggerimenti duplicati. Il nuovo aggiornamento mira a risolvere questi problemi, permettendo ai servizi di terze parti di funzionare in modo più integrato, similmente a quanto avviene in altre app Android.

123RF / alexan107

Eiji Kitamuram, developer advocate del team Google Chrome, ha dichiarato: "Con questo cambiamento, i servizi di compilazione automatica di terze parti potranno compilare password, passkey e altre informazioni come indirizzi e dati di pagamento, come farebbero in altre app Android".

Gli utenti potranno testare questa nuova funzionalità a partire da Chrome 131, impostando un gestore di password di terze parti come servizio di compilazione automatica preferito e attivando un flag specifico in Chrome. L'esperienza migliorata sarà disponibile per tutti gli utenti di Chrome su Android dal 12 novembre, quando Chrome 131 entrerà nel canale stabile.