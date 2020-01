CHUWI Hi10 X arriverà presto e non mancheranno le sorprese

CHUWI Hi10 X arriverà presto sul mercato. Il tablet, progettato da un brand cinese sempre più rivelante e con prodotti molto interessanti, presenterà alcuni miglioramenti rispetto ai predecessori. Hi10 X è perfetto specialmente per chi utilizzerà il dispositivo per scopi professionali e per gustare i contenuti multimediali, come film e serie TV.

Sotto la scocca troveremo Intel N4100, un processore a 14 nm con frequenza massima pari a 2,4 GHz, e la scheda video UHD Graphics 600 di nona generazione, che può decodificare anche video 4K senza particolari problemi. Presenti 6 GB di RAM (LPDDR4) e un SSD da 128 GB. Queste specifiche permetteranno di lanciare diversi processi senza particolari problemi, una grande velocità e la possibilità di archiviare moltissimi file.

La scheda tecnica in nostro possesso si conclude poi con un display IPS FullHD da 10,1 pollici, l’ingresso USB Type-C e un curato corpo in metallo. CHUWI dedicato moltissime attenzioni anche al design dei suoi prodotti.

Hi10 X includerà quindi moltissime migliorie rispetto alle versioni precedenti ed è il tablet più interessante di questa serie.