Clash Mini, Supercell annuncia la beta e altre novità per Heroes e Quest

Grande annuncio da parte di Supercell: Clash Mini, versione “in miniatura” del celebre gioco auto battler ambientato nell’universo di Clash, entrerà in closed beta la prossima settimana. Per il momento, il gioco sarà disponibile solo in Canada e in alcune regioni del Nord Europa (Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca).

Come nella versione classica, i giocatori devono competere in una sorta di “scacchiera” popolata dai soliti personaggi di Clash pianificando gli attacchi e utilizzando le risorse in maniera efficiente. Supercell ha dichiarato che sarà attenta al feedback dei giocatori per tutto quanto il periodo di beta, in modo da garantire stabilità e qualità di gioco prima del rilascio in versione definitiva.

In un video pubblicato sul sito ufficiale, la società finlandese ha accennato ad altri due giochi in sviluppo, Clash Heroes e Clash Quest, anch’essi vicini al rilascio. Clash Mini, Clash Heroes e Clash Quest erano stati tutti e tre annunciati ad aprile.

Di questi titoli, Clash Quest è probabilmente il più atteso: sviluppato grazie all’Unreal Engine, è dotato di una vista dall’alto e conduce i giocatori verso terre completamente inesplorate dell’universo di Clash. Il tutto, ovviamente, man mano che si completano le varie missioni.

Supercell ha portato a termine da poco un test closed pre-alpha con diverse centinaia di utenti. Secondo la società, i feedback di questo test sono essenziali per la costruzione del gioco e l’aggiunta di nuove funzionalità, come la Magic Bow Defense, che permette di sparare frecce attraverso più truppe.

Per ora, Supercell non ha ancora annunciato la data di uscita globale del gioco. L’invito è a registrarsi sul sito ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti e le notizie relative a tutti i Clash Games.