Cliente WindTre? È in arrivo una gradita sorpresa!

WindTre lancia una nuova strategia che punta tutto sulla cura del cliente e sulla relazione personale. L'operatore ha inaugurato una piattaforma creativa completamente rinnovata che mette al centro l'esperienza nei punti vendita fisici, offrendo come primo gesto concreto l'attivazione gratuita del 5G per i clienti prepagati privati e partita IVA. Un'iniziativa che va controcorrente in un mercato spesso orientato alla digitalizzazione estrema e che riscopre invece il valore dell'interazione umana diretta.

Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business di WindTre, sintetizza efficacemente la filosofia alla base del progetto:

"Siamo orgogliosi di inaugurare una nuova piattaforma di comunicazione che mette al centro i WindTre Store ma soprattutto i nostri WindTre Assistant, che quotidianamente con empatia e competenza offrono una consulenza personalizzata ai nostri clienti".

Una dichiarazione che evidenzia come l'azienda abbia deciso di investire non solo sulla tecnologia, ma anche sul capitale umano rappresentato dai oltre 3000 assistenti presenti nei negozi.

L'avanzamento tecnologico del 5G diventa così il pretesto per ripensare il rapporto con la clientela. La rete di quinta generazione offre connessioni più veloci, maggiore affidabilità in luoghi affollati come stadi o concerti, e migliori prestazioni per gaming online e condivisione di contenuti multimediali in alta definizione. Per i professionisti con partita IVA, il 5G significa videoconferenze senza interruzioni, condivisione di file pesanti in tempo reale e supporto a strumenti di collaborazione avanzati.

L'offerta è sorprendentemente semplice: fino al 4 giugno, basta recarsi in un WindTre Store per richiedere l'attivazione gratuita del 5G, senza necessità di modificare il proprio piano tariffario.

Per comunicare questa svolta, WindTre ha scelto un testimonial d'eccezione: Fiorello. Nello spot televisivo, lo showman accompagna un cliente incredulo in un WindTre Store per chiedere informazioni sul passaggio dal 4G al 5G. Quando il WindTre Assistant risponde ripetutamente che il servizio è "gratis", entrambi scoppiano a ridere pensando si tratti di uno scherzo. La sorpresa arriva quando l'assistente conferma:

"Gratis, non è una battuta. È tutto vero".

La campagna pubblicitaria, firmata da Publicis Groupe e diretta da Sydney Sibilia, è in onda sulle principali emittenti nazionali dal 4 maggio. Alto Verbano ha curato la produzione, mentre XLR8 si è occupata dell'editing. La pianificazione media è stata affidata a Zenith, supportata da un piano di comunicazione sui social network per massimizzare la visibilità dell'iniziativa.

In un'epoca in cui molte aziende puntano sull'automazione e sulla riduzione del contatto umano, WindTre sceglie deliberatamente la direzione opposta, valorizzando i propri punti vendita fisici come luoghi dove i clienti possono trovare risposte personalizzate alle loro esigenze, non solo per la telefonia mobile ma anche per servizi di energia e assicurazioni. Una strategia che riconosce come, nonostante l'avanzamento tecnologico, le persone continuino a cercare riferimenti solidi e interlocutori capaci di ascoltare e offrire soluzioni concrete in un mondo sempre più complesso e veloce.