Clienti TIM? Ora potete richiedere la eSIM con lo SPID

Da poco, TIM ha introdotto una nuova opzione che permette ai clienti già in possesso di una SIM fisica di passare alla eSIM attraverso un processo completamente digitale. Questa innovazione è accessibile direttamente dall'Area Clienti MyTIM sul sito web del gestore telefonico. In precedenza, tale operazione era possibile solo recandosi fisicamente nei negozi TIM.

L'opzione "Passa a eSIM" è stata aggiunta nella sezione "Linea" e poi "Gestisci", sotto la tab "SIM o eSIM", facilitando così il passaggio. Coloro che desiderano effettuare la transizione devono semplicemente cliccare su "Richiedi eSIM" per avviare la procedura. È importante notare che attualmente questa funzionalità non è disponibile tramite l'app MyTIM. Pertanto, i clienti devono accedere tramite il sito web utilizzando le proprie credenziali MyTIM.

Questa possibilità era ristretta ai nuovi clienti che acquistavano un'offerta mobile online dal novembre 2023, ma ora è stata estesa anche ai già clienti, che possono richiedere la eSIM sostituendo la loro SIM fisica, con il QR Code necessario inviato direttamente via email.

Tuttavia, emerge un problema segnalato da alcuni utenti: durante l'attivazione dell'eSIM, la SIM fisica smette di funzionare e non sempre arriva l'email con il QR Code per completare l'attivazione. Di conseguenza, è consigliabile attendere la risoluzione di questi intoppi prima di procedere con il passaggio alla eSIM.

L'identificazione tramite SPID è necessaria per procedere al cambio di formato della SIM. Questo tipo di identificazione, l'unico accettato per queste operazioni, è stato reso obbligatorio dall'AGCOM a partire dal novembre 2023 per semplificare processi di attivazione o cambio di schede SIM, inclusa la portabilità del numero.

Prima di iniziare la procedura, i clienti TIM sono invitati a verificare l'ICCID della loro attuale SIM fisica e assicurarsi che il loro smartphone sia compatibile con il formato eSIM. Il passaggio comporta un costo una tantum di 15 euro, che può essere saldato solo tramite carta di credito o carta prepagata.

La novità introdotta dall'operatore telefonico non modifica il numero di telefono del cliente né le offerte e i servizi a lui associati. Le eSIM, essendo integrate nell'hardware dello smartphone, non richiedono inserimento fisico nel dispositivo e sono gestite interamente in modo digitale. Una volta ricevuto il QR Code via email, i clienti possono attivare la loro eSIM in pochi minuti.

Le eSIM possono essere utilizzate su un solo dispositivo alla volta, quindi non è possibile associare la stessa eSIM a più smartphone contemporaneamente. In caso di cambio dispositivo, è necessario rimuoverla dal primo smartphone prima di poter riutilizzare lo stesso QR Code per l’installazione sul nuovo dispositivo. È importante sottolineare che eliminare l'eSIM da un dispositivo non corrisponde alla disattivazione della linea telefonica, ma solo alla rimozione dal dispositivo in uso.