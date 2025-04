CMF Phone 2 Pro parte da €259, è il nuovo entry-level da battere?

CMF by Nothing, il sub-brand dell’azienda tecnologica londinese, ha ufficialmente presentato oggi la sua nuova ondata di prodotti, segnando un passo avanti nella sua missione di rendere il design di qualità accessibile a un pubblico più ampio.

L'annuncio include il lancio del tanto atteso smartphone CMF Phone 2 Pro e di una rinnovata linea di auricolari True Wireless composta dai modelli Buds 2, Buds 2 Plus e Buds 2a, i quali si aggiungono ai Buds Pro 2 dello scorso anno (li trovate su Amazon). Questi lanci seguono la filosofia del brand, lanciato nel settembre 2023, che mira a offrire tecnologia funzionale ed esteticamente curata, concentrandosi sulle caratteristiche essenziali senza compromessi.

Il CMF Phone 2 Pro si posiziona come un contendente di rilievo nel mercato degli smartphone di fascia medio-bassa, promettendo prestazioni di alto livello, un comparto fotografico completo e un design premium pensato per l'uso quotidiano. Descritto come un dispositivo "unico, potente e divertente", dovrà portare alta la bandiera del modello precedente che ha avuto molto successo.

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

Uno degli aspetti più notevoli è il suo nuovo design: con uno spessore di soli 7,8mm e un peso di 185 grammi, il Phone 2 Pro è lo smartphone più sottile e leggero mai realizzato da Nothing, risultando il 5% più sottile del suo predecessore, il CMF Phone 1. L'estetica è curata nei dettagli, con una cornice della fotocamera in alluminio e viti in acciaio inossidabile che ne sottolineano la possibilità di personalizzazione. È stata inoltre migliorata la resistenza all'acqua e alla polvere, ottenendo la certificazione IP54, un passo avanti rispetto all'IP52 del modello precedente.

Il dispositivo sarà disponibile in quattro colorazioni distintive: bianco, nero, arancione e verde chiaro. Ogni colore offre una finitura unica: nero e verde chiaro presentano una scocca effetto vetro satinato con cornice metallica; il bianco vanta una texture stile pietra arenaria; l'arancione, infine, si distingue per una finitura metallica decisa.

Dal punto di vista fotografico, il Phone 2 Pro è equipaggiato con un sistema di quattro fotocamere. La fotocamera principale da 50MP utilizza - secondo CMF - il sensore più grande della sua categoria, capace di catturare il 64% di luce in più rispetto al CMF Phone 1. A questa si affiancano un teleobiettivo con zoom digitale fino a 20x, un ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera frontale da 16MP per selfie di buona qualità.

Sotto la scocca, il cuore pulsante è il processore MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, giunto alla sua sesta generazione e recentemente aggiornato. Realizzato con processo produttivo TSMC a 4nm per un'efficienza energetica ottimale, questo chip octa-core raggiunge velocità fino a 2,5GHz, garantendo prestazioni superiori del 10% nell'elaborazione e del 5% nella grafica rispetto al CMF Phone 1, soddisfacendo così anche gli utenti multitasking più esigenti.

L'autonomia è affidata a una batteria da 5000mAh, che promette quasi un'ora di durata in più rispetto al predecessore, assicurando fino a due giorni di utilizzo con una singola carica. Il display è un FHD+ AMOLED da 6,77 pollici, il più grande mai realizzato da CMF, capace di visualizzare oltre 1,07 miliardi di colori. La tecnologia Ultra HDR permette di raggiungere picchi di luminosità fino a 3000 nit, un incremento del 50% rispetto al Phone 1. La fluidità è garantita da un refresh rate adattivo a 120Hz e un campionamento del tocco a 1000Hz.

Un aggiornamento fondamentale riguarda l'introduzione del supporto ai pagamenti contactless tramite NFC, una funzionalità molto richiesta dagli utenti. Viene mantenuta la modularità con tre nuovi accessori dedicati: una cover universale, lenti intercambiabili (Fisheye & Macro) e un accessorio Wallet/Stand.

Immagine 4 di 4

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Parallelamente allo smartphone, CMF lancia una nuova linea di auricolari per il 2025, progettata per soddisfare diverse esigenze e fasce di prezzo.

CMF Buds 2: Pensati come compagni ideali per l'uso quotidiano, offrono suono ottimizzato Dirac Opteo, cancellazione del rumore ibrida fino a 48dB e supporto per l'audio spaziale, per un'esperienza sonora chiara e dinamica.

Pensati come compagni ideali per l'uso quotidiano, offrono suono ottimizzato Dirac Opteo, cancellazione del rumore ibrida fino a 48dB e supporto per l'audio spaziale, per un'esperienza sonora chiara e dinamica. CMF Buds 2 Plus: Destinati agli utenti un po' più esigenti, vantano certificazione Hi-Res Audio Wireless con supporto LDAC, compensazione uditiva personalizzata e un equalizzatore completo per un suono su misura.

Destinati agli utenti un po' più esigenti, vantano certificazione Hi-Res Audio Wireless con supporto LDAC, compensazione uditiva personalizzata e un equalizzatore completo per un suono su misura. CMF Buds 2a: Rappresentano l'opzione entry-level, ma non rinunciano a caratteristiche importanti come la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 42dB, driver in biofibra da 12,4mm e bassi potenti, ideali per l'ascolto quotidiano.

Prezzi e disponibilità

Tutti i nuovi prodotti CMF by Nothing saranno disponibili per il pre-ordine a partire da oggi, 28 aprile, sul sito ufficiale nothing.tech e presso i rivenditori autorizzati. Le vendite ufficiali inizieranno il 6 maggio.

I prezzi per il mercato italiano sono i seguenti:

CMF Phone 2 Pro:

8 GB RAM + 128 GB archiviazione: €259

8 GB RAM + 256 GB archiviazione: €289 (disponibile solo su nothing.tech)

Accessori CMF Phone 2 Pro (disponibili solo su nothing.tech in quantità limitate):

Cover universale: €25

Lenti intercambiabili (Fisheye & Macro): €35

Wallet/Stand: €35

Bundle (Cover + Wallet/Stand o Lenti): €45

Bundle completo (Cover + Wallet/Stand + Lenti): €45

CMF Audio:

CMF Buds 2: €49,95

CMF Buds 2 Plus: €59,95

CMF Buds 2a: €39

Con questi nuovi lanci, CMF by Nothing rafforza la sua presenza nel mercato tecnologico, continuando a perseguire l'obiettivo di democratizzare il design e offrire esperienze utente focalizzate sull'essenziale, ma ricche di valore.