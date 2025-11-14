Il CMF Watch 3 Pro in colorazione arancione è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante: 69€ invece di 99€. Questo smartwatch vi conquisterà con il suo display AMOLED da 1,43" a 60 fps, GPS dual-band integrato e un'autonomia eccezionale fino a 13 giorni. Approfittate dello sconto di 30€ sul CMF Watch 3 Pro per portare al polso un dispositivo completo, con monitoraggio avanzato della salute, 131 modalità sportive e persino la trascrizione delle registrazioni vocali.

CMF Watch 3 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CMF Watch 3 Pro è lo smartwatch ideale per chi cerca un dispositivo completo senza compromessi sul budget. Con un prezzo ridotto di 30 euro, si rivolge agli appassionati di fitness che desiderano monitorare con precisione le proprie attività sportive grazie al GPS dual-band e ai 131 profili di allenamento disponibili. È perfetto anche per chi pratica running a livello amatoriale o semi-professionale, grazie all'allenatore personalizzato che elabora programmi di 8-16 settimane per migliorare il VO₂ max. La batteria da 13 giorni lo rende particolarmente adatto a chi non vuole preoccuparsi di ricariche frequenti, mentre il display AMOLED da 1,43" con oltre 120 quadranti personalizzabili conquisterà chi ama esprimere il proprio stile al polso.

Questo smartwatch soddisfa le esigenze di chi cerca un monitoraggio completo della salute, dalla frequenza cardiaca al sonno, con sensori avanzati che garantiscono letture accurate su diverse tonalità di pelle. La funzione di trascrizione delle registrazioni vocali lo rende uno strumento prezioso per professionisti e studenti che hanno bisogno di catturare rapidamente idee e appunti. Con le chiamate Bluetooth integrate, risponderete alle telefonate direttamente dal polso, perfetto per chi è sempre in movimento. A questo prezzo, vi porterete a casa un dispositivo che compete con smartwatch di fascia superiore, ideale per chi vuole tecnologia avanzata senza spendere una fortuna.

Il CMF Watch 3 Pro è uno smartwatch completo con display AMOLED da 1,43" a 60 fps e rapporto schermo-corpo del 91%. Integra GPS dual-band per tracciamenti precisi, sensori avanzati per il monitoraggio cardiaco e del sonno, e supporta 131 modalità sportive. Offre chiamate Bluetooth, registratore vocale con trascrizione e oltre 120 quadranti personalizzabili.

