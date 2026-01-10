Avatar di Ospite Node Guard #210 0
0
ma quindi ancora non hanno deciso niente o l'hanno già fatto? non si capisce bene
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite API_Mind #514 0
0
sempre a rompere con ste multe assurde, cmq i channels praticamente non li usa nessuno che conosco
Questo commento è stato nascosto automaticamente.