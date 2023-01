Grazie all’introduzione di DynamicCow è ora possibile avere l’innovativa isola dinamica su tutti i modelli iPhone. Il tutto con pochi, semplici passaggi e senza necessità di effettuare il jailbreak. Ne consegue che potremo provare e valutare questa interessante feature senza invalidare in alcun modo la garanzia del nostro iPhone.

Cos’è l’isola dinamica?

Sebbene sia alquanto improbabile, proprio a causa della notorietà che questa innovazione ha riscosso, potreste non sapere cosa sia questa innovativa feature che Apple ha introdotto su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro max. Riducendo la questione a poche parole, la isola dinamica è la soluzione che Apple ha sviluppato per rendere il foro nel display (la barra scura ed ellittica presente nella parte superiore dello schermo, che ha permesso di integrare nello schermo sensori, fotocamere e altre elementi dello smartphone) una parte dell’esperienza utente.

Questo perché l’isola dinamica può essere ingrandita e utilizzata per mostrare notifiche o come una sorta di barra delle applicazioni dove “ridurre ad icona” applicazioni, info, messaggi e quant’altro. Per poi potervi accedere in maniera rapida e veloce. Fino a poco fa l’isola dinamica era a tutti gli effetti una feature presente solo nei due modelli top gamma di Apple; ora grazie a DynamicCow sviluppato da Matteo Zappia è possibile averlo su tutti gli iPhone. Con questa pratica guida potrete averla anche voi in men che non si dica.

Avvertenze e requisiti

Prima di iniziare la procedura che vi permetterà di avere la vostra nuova isola dinamica è giusto fare una piccola premessa. La primissima cosa da sapere è che per ottenere DynamicCow (software indispensabile ai fini della procedura) sarà necessario rivolgersi ad uno store esterno a quello di Apple: AltStore ( che trovate qui). Sebbene questo, di per sé, non sia una procedura pericolosa, non è detto che possa garantire gli stessi livelli di affidabilità di AppStore: è quindi possibile che insorgano problemi di sicurezza. Questo per un semplice motivo: per eseguire del tutto la procedura sarà necessario inserire, in un software che non fa capo ad Apple, le proprie credenziali Apple ID.

La seconda cosa da sapere è che, per poter ottenere un Isola Dinamica funzionante, sarà necessario possedere un iPhone con iOS 16.0 aggiornato al massimo alla versione iOS 16.1.2. Qualunque versione successiva, almeno al momento, renderà impossibile effettuare la procedura.

Come ottenere l’Isola Dinamica su tutti gli iPhone

Andiamo ora a vedere quali sono i passaggi da effettuare per ottenere la nostra Isola dinamica.

Come prima cosa sarà necessario installare sul nostro computer (mac o non che sia) AltStore; per farlo basterà scaricarla e seguire la procedura. Questo passaggio ci permetterà di trasferire AltStore sul nostro iPhone, e quindi installare i file IPA. Piccola nota: sui Mac, l’app non verrà visualizzata a tutto schermo ma verrà aggiunta un’icona nella barra superiore dello schermo, a destra; Avviamo, facendo click, l’AltStore e scegliamo Install Mail Plugin: alla fine della procedura, vi verrà chiesto di di riavviare l’applicazione Mail del Mac. Attenzione: il raivvio è un passaggio fondamentale, in caso contrario l’installazione fallirà; Questo punto potrebbe non essere necessario a tutti: dopo aver installato il Plugin per Mail del Mac, aprite l’app e seguite il percorso Mail > File > Impostazioni > Gestisci Plugin e controllate che il plugin sia abilitato. In caso contrario mettete la spunta; Collegate tramite cavetto Lightning il vostro iPhone al mac; Fate tap sull’icona dell’Alt Server e scegliete selezionate “Install AltStore” > Il nome del vostro iPhone”. Quando richiesti inserite email e la password del vostro Apple ID: sono necessari per creare un profilo sviluppatore e poter quindi autorizzare l’esecuzione dell’app; Sul display del vostro iPhone troverete una nuova icona; Autorizzate il funzionamento di AltStore. Per farlo seguite il percorso Impostazioni dell’iPhone > Generali > VPN e gestione dispositivi. Nella sezione “App sviluppatore” troverete la vostra email, fate click e quindi scegliete “Autorizza”; Ora potete avviare AltStore; subito dopo andate nella sezione “Settings” ed effettuate l’accesso con i dati del vostro Apple ID; Andate alla pagina GitHub di DynamicCow e, scorrendo la lista, individuate e scaricate la versione più recente del software; Sul vostro iPhone tornate in AltStore (riavviatelo se lo avete chiuso in precedenza), premete sull’icona “+” in alto a sinistra nella pagina My Apps e scegli il file DynamicCow.ipa per installare Dynamic Cow; Ora potete avviare DynamicCow e, a seconda delle dimensioni del vostro schermo, scegliere il tipo di layout dell’isola dinamica da utilizzare tra 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max. Una volta fatta la vostra scelta, selezionate Enable.

Come eliminare l’Isola Dinamica

È possibile che, dopo averla provata, l’Isola Dinamica non risulti di vostro gradimento. In questo caso, ecco la procedura da seguire per eliminarla dal vostro iPhone.

Disabilitate DynamicCow andando a selezionare Disable; Disinstallate l’app.

Segnaliamo che il punto uno deve essere tassativamente effettuato, in caso contrario l’Isola Dinamica continuerà ad essere presente ma, di fatto, non avremo alcun controllo sulla stessa.