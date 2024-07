Come funziona Oppo AI? Ecco come generare ritratti pazzeschi

Nel panorama in continua evoluzione della tecnologia mobile, Oppo ha lanciato una novità che promette di trasformare il modo in cui interagiamo con le nostre foto. Stiamo parlando di AI Studio, una funzionalità innovativa disponibile sul nuovo Oppo Reno 12 Pro 5G, che permette di creare immagini digitali uniche a partire dalle vostre foto reali. Scopriamo insieme come funziona questa tecnologia e perché è destinata a fare parlare di sé.

Cos'è Oppo AI Studio?

Oppo AI Studio è una funzione integrata nel Reno12 Pro che sfrutta l’intelligenza artificiale per generare foto digitali personalizzate. Questo strumento non si limita a semplici filtri o miglioramenti; consente di trasformare le vostre immagini in avatar digitali o in ritratti artistici che sembrano usciti da una galleria d’arte moderna. Con Oppo AI Studio, ogni utente può dare vita a una nuova versione di sé stesso, esplorando infinite possibilità creative.

Come funziona Oppo AI Studio?

L’uso di Oppo AI Studio è intuitivo e alla portata di tutti. Ecco una guida passo-passo su come funziona questa funzionalità sul Reno12 Pro.

1. Aprire l'app AI Studio

Per cominciare, aprite l’app AI Studio preinstallata sul vostro Reno12 Pro. L’app è progettata per essere user-friendly, con un’interfaccia semplice e intuitiva che guida l’utente attraverso il processo creativo.

Vi verrà chiesto di creare un nuovo account, in quanto la generazione delle immagini avviene sui server Oppo e questo passaggio è necessario per collegare le foto generate al vostro profilo personale. Il vostro profilo ha anche un budget limitato di token che vanno spesi per la generazione delle immagini con 5000 token regalati ai nuovi utenti e un costo di 10 token per la generazione di un gruppo di 4 immagini.

Al momento della scrittura di questo articolo non è ancora chiaro il costo di ulteriori token in caso di esaurimento di quelli omaggio e non c'è ancora un metodo integrato nell'app per l'acquisto di tali gettoni digitali.

2. Selezionare lo stile desiderato

Oppo AI Studio offre una varietà di stili e temi tra cui scegliere. Che preferiate un look futuristico, un ritratto classico o un avatar da cartone animato, ci sono opzioni per tutti i gusti. Basta scorrere tra le opzioni disponibili e selezionare quella che più vi piace. Sono presenti dei filtri per foto di gruppo, singole e differenziati per risultati più maschili o femminili.

3. Scattare o selezionare una foto

Per iniziare, aprite l’app fotocamera e scattate una nuova foto o selezionatene una dalla vostra galleria. È importante che l’immagine scelta abbia una buona illuminazione e una chiara visibilità del volto per ottenere i migliori risultati.

4. Generate l'immagine

Dopo aver scelto il tema e inserito le vostre foto originali, sarà necessario solo premere il tasto "Genera". Al momento la generazione di nuove immagini con AI Studio ha il costo di 10 token, con un budget complessivo di 5000 token regalati ai nuovi utenti.

La generazione dell'immagine avviene sui server di Oppo, la vostra richiesta sarà quindi immessa in una coda di elaborazione e sarà necessario attendere un tempo che va da qualche secondo ad una manciata di minuti in base al traffico.

5. Salvare e condividere

Una volta terminato il tempo di elaborazione, Oppo Reno12 Pro vi presenterà quattro diverse immagini tra cui poter scegliere. A questo punto potete provare nuove pose o nuovi filtri nel caso il risultato non fosse di vostro gradimento, oppure salvare e condividere il risultato.

Tutte le immagini generate saranno sempre disponibili all'interno del vostro profilo personale di AI Studio.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Le potenzialità creative di Oppo AI Studio

Durante i nostri test, abbiamo sperimentato diverse opzioni e siamo rimasti colpiti dalla qualità e dalla varietà dei risultati ottenuti. Oppo AI Studio rende divertente la creazione di nuovi avatar digitali. La tecnologia AI alla base di questa funzione garantisce un’elaborazione rapida e precisa, che trasforma le immagini originali in opere d’arte in pochi secondi.

Applicazioni pratiche

Oppo AI Studio non è solo uno strumento ludico; le sue applicazioni pratiche sono molteplici. Pensate a come potrebbe essere utile per creare immagini di profilo uniche e accattivanti per i vostri account social, o per personalizzare i vostri avatar nei giochi online. Inoltre, questa funzionalità può essere utilizzata per creare contenuti visivi originali per il marketing digitale, offrendo un modo innovativo per distinguersi dalla concorrenza.

Un occhio al futuro

La tecnologia alla base di Oppo AI Studio è in continua evoluzione. Oppo ha già annunciato che sono in fase di sviluppo nuove funzionalità e stili. Con queste premesse, è facile immaginare che Oppo AI Studio diventerà un punto di riferimento nel campo della fotografia digitale assistita dall’Intelligenza Artificiale.

Conclusioni

Oppo AI Studio rappresenta una delle innovazioni più interessanti del Reno12 Pro, offrendo agli utenti un potente strumento per esprimere la propria creatività. Che siate appassionati di fotografia, influencer sui social media o semplicemente alla ricerca di un modo divertente per personalizzare le vostre immagini, questa funzionalità non vi deluderà. Grazie all’Intelligenza Artificiale, Oppo continua a ridefinire i confini della tecnologia mobile, portando soluzioni all’avanguardia direttamente nelle mani degli utenti.

Non perdete l’occasione di provare Oppo AI Studio sul vostro Reno12 Pro e di esplorare tutte le potenzialità di questa straordinaria tecnologia.