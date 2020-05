Come sarà Samsung Galaxy Fold 2?

Il successore di Samsung Galaxy Fold è nuovamente il protagonista di alcune indiscrezioni. Su internet è appena trapelato un nuovo brevetto in cui potrebbero essere emerse alcune informazioni in merito al prossimo dispositivo. Sicuramente, la prossima generazione di smartphone pieghevoli potrebbe riservare non poche sorprese agli utenti.

Per il momento, non è chiaro a quale device si riferisca effettivamente il brevetto. Secondo alcuni, potrebbe trattarsi di uno dei seguenti modelli:

Galaxy Fold 2 : il vero e proprio successore del primo modello, che dovrebbe quindi garantire delle migliorie;

: il vero e proprio successore del primo modello, che dovrebbe quindi garantire delle migliorie; Galaxy Fold Lite : una variante basata sul primo modello, ma meno costoso e con specifiche meno interessanti (ne avevamo parlato in un altro articolo);

: una variante basata sul primo modello, ma meno costoso e con specifiche meno interessanti (ne avevamo parlato in un altro articolo); Galaxy Note Fold: un’unione tra le due serie, in cui potrebbe esserci un apposito pennino.

In ogni caso, nella documentazione è possibile scoprire alcune specifiche che dovrebbero assicurare la massima impermeabilità. Una scelta sicuramente interessante, visto che il primo modello è arrivato in ritardo a causa delle possibili infiltrazioni di polvere.

L’immagine allegata al brevetto anticipa la possibile presenza di un teleobiettivo fotografico con zoom periscopico e un piccolo display secondario dalla forma stretta e allungata. Quest’ultimo potrebbe permettere di visualizzare rapidamente la barra delle notifiche.