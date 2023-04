Gli accessori MagSafe sono stati commercializzati in concomitanza con l’uscita di iPhone 12, e di conseguenza sono supportati solamente dai modelli dal 12 in poi (escludendo gli iPhone SE). Questa tecnologia Apple integra dei magneti nella parte posteriore degli iPhone che permettono agli utenti di attaccare gli accessori compatibili in modo saldo e sicuro.

Tra gli accessori MagSafe più diffusi, troviamo porta documenti, impugnature e caricabatterie wireless. Se siete possessori di un iPhone SE o di un modello precedente ad iPhone 12, gli accessori MagSafe non si attaccheranno al telefono a causa della mancanza dei magneti sul dispositivo. Nonostante questa mancanza, esiste una soluzione alternativa.

Custodie MagSafe per iPhone non supportati

Esistono delle custodie MagSafe in commercio che integrano la presenza di magneti sul loro retro. Nel momento in cui equipaggiate il vostro dispositivo con una custodia MagSafe, andrete semplicemente a collocare un magnete sul retro del vostro telefono, rendendo compatibili tutti gli accessori della linea MagSafe. Alcune custodie collegano il magnete alla porta lightning del vostro iPhone, rendendo addirittura possibile il caricamento wireless con gli appositi caricabatterie MagSafe. Questo metodo si può utilizzare anche sugli smartphone Android.

Va comunque precisato che l’uso di una custodia con supporto MagSafe, non va a sbloccare le animazioni presenti sui modelli più recenti di iPhone e che entrano in azione quando collegate i vostri accessori al telefono. Anche per quanto riguarda il caricabatterie, questo verrà rilevato come un normale caricatore via cavo. Tutto ciò rappresenta un buon compromesso per i dispositivi non supportati, ma è bene tenere a mente che non è possibile ottenere un’esperienza completa, pari a quella dei dispositivi supportati nativamente.

Per trovare una custodia MagSafe compatibile con il vostro dispositivo, basta andare su Amazon e digitare il nome del proprio dispositivo associato alla parola chiave “custodia MagSafe”. Successivamente, potrete scegliere il marchio che preferite anche in base al vostro budget ed effettuare l’acquisto. Di seguito vi lasciamo i link alle custodie MagSafe per alcuni modelli di iPhone privi del supporto ufficiale.