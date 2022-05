L’obiettivo comune di Vivo e Zeiss è quello di portare gli standard della fotografia professionale nel mondo della mobile photography, la fotografia per smartphone, destinata a perdere la sua connotazione di fotografia “di serie B” (amatoriale) a fronte dello sviluppo di strumenti sempre più in grado di competere con le lenti delle vere macchine fotografiche.

Lo smartphone Vivo più adatto a scattare fotografie straordinarie è il Vivo X60 Pro, che può contare sulle ottiche sviluppate da Zeiss, lenti progettate per gestire al meglio bagliori, riflessi, aberrazioni cromatiche e distorsioni del colore, vale a dire tutte le “sfide” che una normale lente fotografica si trova a dover fronteggiare nel momento in cui si scattano foto di notte o comunque in condizioni di scarsa luminosità.

Digital Twin

Per realizzare obiettivi fotografici all’altezza di queste sfide, Zeiss impiega la tecnica del Digital Twin (“gemello digitale”), che consiste nella progettazione delle nuove lenti fatta attraverso la creazione di un modello virtuale sul quale si possono simulare e testare con precisione le loro prestazioni. In questo modo, il sistema di fotocamere può passare rapidamente alle fasi successive di prototipazione e di perfezionamento.

T* Coating

Anche il T* Coating certificato Zeiss ha un ruolo molto importante nella realizzazione di scatti “perfetti”. Il T* Coating, chiarisce Zeiss, è “una soluzione avanzata con una nanostruttura più di cento volte più piccola di un granello di sabbia che rende la superficie vetrata delle lenti praticamente invisibile e viene normalmente utilizzata sugli obiettivi professionali per ridurre i riflessi e ottenere maggiore nitidezza, contrasto e qualità“.

All’interno del Vivo Zeiss Imaging Lab

Nell’ambito della loro collaborazione, Vivo e Zeiss stabiliscono fin dall’inizio quali saranno gli standard che li guideranno nella realizzazione del nuovo prodotto. Per ottenere risultati in linea con le aspettative, il Vivo Zeiss Imaging Lab testa più di 150 moduli diversi di fotocamere ed effettua oltre 5.000 scatti di prova. La valutazione delle prestazioni delle lenti include anche le misurazioni MTF per ridurre la distorsione, l’ombreggiatura e le aberrazioni cromatiche.

Foto “emozionanti” con i nuovi dispositivi Vivo

Oltre alla qualità tecnica, però, c’è un altro aspetto da tenere in considerazione: le belle foto, molto spesso, sono arricchite con effetti come il classico bokeh a profondità di campo ridotta in grado di far risaltare il soggetto in primo piano. Lavorando insieme, gli ingegneri Vivo e il team di Zeiss sono hanno individuato delle modalità per replicare con precisione l’aspetto dei leggendari obiettivi per ritratti Zeiss sui migliori dispositivi Vivo.

Un “tratto inconfondibile”, lo definisce Vivo, pensato per permettervi di realizzare scatti artistici senza troppo sforzo.