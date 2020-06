Con Snapdragon Wear 4100 i wearable si evolvono

Il mondo dei dispositivi wearable si evolve e lo fa grazie al Qualcomm Snapdragon Wear 4100, allo Snapdragon Wear 4100+ e allo Snapdragon Wear 4100.

Le soluzioni sono ideali per portare le prestazioni degli indossabili ad un nuovo livello, tutti progettati al meglio per alimentare gli smartwatch sempre connessi con un occhio di riguardo in più all’economia energetica.

In particolare, il chipset Snapdragon Wear 4100+ realizzato a 12 nm, possiede all’interno un potente SoC ad alte prestazioni, un co-processore Always On ancora più smart e una più attenta gestione dei consumi legata alla batteria.

Con questa base prestazionale, le esperienze legate al comporto Smart e a quello Sport saranno ancora più ricche e utili per la vita quotidiana. Un Smartwatch potente assicura un utilizzo più fluido e veloce, uno sportwatch preciso e sempre attivo assicura un monitoraggio della nostra vita sempre puntuale.

Pankaj Kedia (Global Business Head di Qualcomm) è sicuro che la strada sia quella giusta e, dopo gli ottimi feedback arrivati sull’utilizzo dello Snapdragon Wear 3100, con la nuova piattaforma si potrà fare ancora di più.