Controllate la galleria del vostro iPhone, l'ultimo aggiornamento ripristina foto cancellate da anni

Con il recente aggiornamento a iOS 17.5, diversi utenti iPhone hanno segnalato un problema piuttosto insolito: le foto che avevano cancellato anni fa sono improvvisamente riapparse nelle loro gallerie. Questo bug ha colpito numerosi dispositivi, sollevando preoccupazioni anche tra coloro che non utilizzano la sincronizzazione con iCloud.

Il problema è emerso per la prima volta attraverso una discussione su Reddit, dove l'utente Specialist-Fix8528 ha raccontato di aver trovato foto inappropriate, che aveva eliminato anni fa, nuovamente visibili dopo l'aggiornamento al nuovo sistema operativo. Simili episodi sono stati riportati anche da altri utenti, suggerendo che la questione sia piuttosto diffusa. Alcuni di questi utenti hanno specificato di non usare iCloud per le foto, indicando che potrebbe trattarsi di un problema legato alla memoria locale dello smartphone.

Una possibile spiegazione è che le foto eliminate in passato non vengano completamente rimosse dalla memoria dei dispositivi, ma solo disassociate dall'interfaccia utente accessibile. Pertanto, l'aggiornamento a iOS 17.5 potrebbe aver ristabilito queste connessioni perdute e indicizzato le foto precedentemente cancellate.

Ad oggi, non sembra esserci una soluzione immediata per evitare questo inconveniente. Gli utenti che aggiornano i loro iPhone all'ultima versione dovranno manualmente verificare la presenza di contenuti eliminati riapparsi nella loro app Foto e, se necessario, procedere a una nuova eliminazione. È importante notare che il bug non ha colpito tutti i dispositivi aggiornati, quindi alcuni utenti potrebbero non riscontrare alcun problema.

Questo incidente solleva questioni importanti sulla gestione della privacy e della memoria nei dispositivi moderni, soprattutto considerando la delicatezza dei dati personali. Gli utenti affetti da questo problema sono invitati a contattare direttamente il supporto Apple o a segnalare il problema per ricevere assistenza e ulteriori informazioni.