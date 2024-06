Corning presenta Gorilla Glass 7i, il nuovo standard per i display dei dispositivi economici

Corning ha recentemente annunciato il lancio del nuovo Gorilla Glass 7i, pensato appositamente per i dispositivi di fascia media. La lettera "i" presente nel nome di questo vetro di settima generazione indica proprio un'innovazione leader per il settore dei dispositivi intermedi.

Confrontato con i suoi predecessori e altri prodotti sul mercato, Gorilla Glass 7i si distingue per la sua resa in situazioni estreme. Infatti, la nuova tecnologia garantisce resistenza a cadute fino a 1 metro di altezza, su superfici dure come l'asfalto, una prestazione raddoppiata rispetto agli altri vetri che generalmente sopportano urti solo fino a 0,5 metri. È, inoltre, progettato per essere due volte più resistente ai graffi rispetto alla concorrenza.

Oltre alle imprescindibili prestazioni di durabilità, per il nuovo Gorilla Glass Corning ha tenuto in considerazione anche l'aspetto del costo nella realizzazione di questo vetro. Una scelta dettata dalla crescente domanda di dispositivi dotati di schermi di grandi dimensioni e dalla necessità di una protezione efficiente che non gravasse troppo sul costo finale del prodotto.

Tra i primi a beneficiare di questa innovazione troviamo il produttore OPPO, che ha già previsto d'implementare Gorilla Glass 7i nei suoi nuovi dispositivi. Questa soluzione troverà applicazione non solo nei nuovi smartphone ma anche in smartwatch e altri dispositivi elettronici sensibili a graffi e cadute.

Attualmente, molti dispositivi di ultima generazione impiegano ancora il Gorilla Glass 5, lanciato nel 2016, come il Nothing Phone (2a) e il POCO F6 Pro. L'aggiornamento delle tecnologie di protezione degli schermi nei nuovi modelli è lento, ma progredisce con costanza.