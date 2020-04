Coronavirus, il sistema di tracciamento Google-Apple escluderebbe oltre 2 miliardi di utenti

Oltre 2 miliardi di smartphone non sarebbero compatibili con la tecnologia di tracciamento dei contatti che Google e Apple starebbero sviluppando per limitare la diffusione del Coronavirus. A dichiararlo alle pagine del Financial Times è Neil Shah, analista della società di ricerca di mercato Counterpoint. Secondo le stime, questi numeri includono molti utenti con risorse economiche limitate e in età avanzata, che rappresentano le fasce più vulnerabili al Covid-19.

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in un precedente articolo, la tecnologia messa a punto dai colossi della Silicon Valley prevede l’utilizzo del Bluetooth Low Energy e di versioni dei rispettivi sistemi operativi abbastanza recenti, soprattutto nel caso di Apple. La funzione di tracciamento sarà, infatti, supportata dai dispositivi con a bordo almeno Android 6 e iOS 13. Se da un lato, si può contare sull’ampio bacino di utenza che utilizza smartphone Android e iOS; dall’altro, i due requisiti fondamentali farebbero fuori una gran fetta di utenti evidenziando ancor più il divario digitale presente nel mondo intero.

Secondo gli analisti di Counterpoint Research, il Bluetooth Low Energy – che viene utilizzato per rilevare la vicinanza tra dispositivi senza impattare molto sulla batteria del dispositivo – non sarebbe presente su almeno un quarto degli smartphone attualmente attivi a livello globale. Senza contare che 1,5 miliardi di persone usano ancora telefoni classici (non smartphone) o i cosiddetti feature phone che non eseguono né iOS né Android.

Nei mercati sviluppati, come Stati Uniti, Europa e Giappone, l’88% dei dispositivi sarebbe compatibile con la tecnologia di tracciamento dei contatti proposta. La percentuale scenderebbe a circa il 50% in Paesi come l’India. In tutto ciò, non bisogna dimenticare che potrebbero essere incompatibili tutti gli smartphone Android presenti in Cina, dove i servizi di Big-G sono vietati, soprattutto quando la funzione verrà resa disponibile attraverso un aggiornamento dei Google Play Services.

Insomma, ci sono ancora tanti dubbi sul livello di efficacia e di protezione dei dati degli utenti su questi sistemi di tracciamento proposti sia dai colossi tecnologici che dagli Stati, come nel caso dell’app Immuni scelta dall’Italia.