Così Samsung migliora la sua Galaxy AI

Samsung ha presentato il suo nuovo modello di Intelligenza Generativa, Gauss 2, durante la Samsung Developer Conference in Corea del Sud. Successore del primo modello lanciato lo scorso anno, Gauss 2 è progettato per migliorare significativamente in termini di performance e efficienza, e sarà impiegato nelle funzioni AI dei dispositivi Galaxy.

L'intelligenza artificiale (AI) è una branca dell'informatica che si occupa della creazione di sistemi capaci di eseguire compiti che richiederebbero intelligenza umana. La sua storia inizia nel XX secolo, ma è negli ultimi decenni che ha visto un'accelerazione senza precedenti. Originariamente, l'AI si limitava a sistemi basici di riconoscimento di pattern o di automatizzazione di processi ripetitivi, ma con l'avvento delle reti neurali e l'incremento della capacità di calcolo, le possibilità si sono enormemente espanse.

Con l'evoluzione della tecnologia AI, società come Samsung hanno iniziato a integrare sempre più questa tecnologia nei loro dispositivi. La creazione di modelli come Samsung Gauss 2 segna una tappa importante in questa evoluzione, focalizzandosi non solo sulla potenza di calcolo, ma anche sulla multimodalità e personalizzazione dell'esperienza utente.

Ogni nuova generazione di AI porta con sé miglioramenti significativi: velocità di elaborazione più elevate, minori tempi di attesa, e una maggiore precisione nei dettagli, rendendo la tecnologia sempre più immersiva e indistinguibile dall'interazione umana. Queste caratteristiche hanno aperto nuove frontiere non solo in dispositivi mobili, ma in tutte le sfere della vita quotidiana, inclusi gli elettrodomestici e i sistemi di assistenza personale.

Il nuovo modello Generative AI, multimodale, è in grado di gestire contemporaneamente più tipi di dati, tra cui codici, immagini e lingue, promettendo una versatilità maggiore nelle applicazioni. Le versioni di Gauss 2, denominate Compact, Balanced e Supreme, sono progettate per soddisfare diverse esigenze di connettività e potenza computazionale, con il modello Compact che può funzionare completamente offline su dispositivi mobili, mentre i modelli Balanced e Supreme potrebbero necessitare di connessione internet.

Gauss 2 rivela miglioramenti significativi rispetto al suo predecessore, con velocità aumentate da 1,5 a 3 volte, garantendo agli utenti minori tempi di attesa nelle elaborazioni. La tecnologia viene anche già impiegata internamente da Samsung: più del 60% degli sviluppatori della divisione DX di Samsung sta utilizzando Gauss 2 per assistenza nella programmazione, composizione di e-mail e traduzioni. Inoltre, il modello aiuta i dipendenti dei call center a categorizzare e riassumere automaticamente le chiamate clienti.

Con l'integrazione della tecnologia Knowledge Graph, Samsung intende offrire funzionalità personalizzate nei suoi prodotti, spaziando da smartphone a elettrodomestici. Tra le funzioni migliorate grazie a Gauss 2 si segnalano Browsing Assist, Call Assist, Chat Assist, Generative AI Edit, Interpreter, Note Assist e Sketch to Image.

L'innovazione rappresentata da Samsung Gauss 2 punta a migliorare l'esperienza d'uso dei consumatori attraverso una serie di funzioni IA avanzate e disponibili nel palmo della mano.