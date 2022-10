Con i nuovi iPhone 14 e Apple Watch di nuova generazione, l’azienda di Cupertino ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità che ha il potenziale di salvare numerose vite umane. Crash Detection (in italiano “Rilevamento incidenti”) è un sistema che utilizza diversi algoritmi per identificare, tramite la lettura delle informazioni in arrivo dai vari sensori del telefono, quando il proprietario dello smartphone è stato vittima di un incidente d’auto.

Il sistema non sembra essere però così preciso e i centri di emergenza, da quando sono stati spediti i primi esemplari dei nuovi iPhone, sono stati allertati già numerose volte senza un reale motivo. Questo è un grosso problema che Apple deve risolvere.

La notizia è apparsa per la prima volte sulle pagine del Wall Street Journal. A quanto pare non si tratta di un caso isolato, i nuovi scintillanti iPhone 14 appena presentati da Apple sembrano avere un problema con i parchi divertimento, più nello specifico con le montagne russe.

La storia raccontata dalla testata americana riguarda la famiglia White e la loro visita al parco divertimenti di Kings Island appena fuori Cincinnati, Ohio. Durante una corsa sulle montagne russe chiamate Mystic Timbers, la quale supera i 30m di altezza e gli 80km/h di velocità, l’iPhone 14 Pro della trentanovenne Sara White ha erroneamente rilevato un incidente d’auto ed allertato i soccorsi.

“Il proprietario di questo iPhone ha avuto un grave incidente stradale e non risponde al proprio telefono” si può sentire ripetere dall’iPhone di Sara durante la chiamata telefonica al 911 che potete ascoltare qui.

Secondo il resoconto del 911, una squadra è stata inviata alla giostra ma non ha ovviamente individuato alcuna un’emergenza. Quando la signora White si è resa conto dell’accaduto, ironia della sorte mentre era in fila per gli autoscontri, ha richiamato il numero di emergenza per avvisare che stava bene.

Nonostante la nuova funzionalità introdotta da Apple si sia dimostrata già utile nel rilevare gravi incidenti, è purtroppo anche prona a falsi positivi, come dimostrato dalle numerose chiamate di emergenza ricevute dai centralini di pronto soccorso americani a seguito dei primi giorni di commercializzazione degli iPhone 14.

Purtroppo non si tratta solamente di piccoli inconvenienti, tenere impegnate le squadre di sicurezza e pronto intervento senza alcun motivo potrebbe portare a gravi conseguenze per altri individui che invece hanno reale bisogno di soccorso immediato. Inoltre, gli iPhone possono essere impostati per avvisare le persone a noi care in caso di incidente. Ora immaginatevi lo spavento causato in caso di falsi positivi!

Secondo il WSJ sono almeno sei le chiamate registrate di questo tipo inviate ai soccorsi solamente da Kings Island. Simili avvisi sono stati inviati anche dagli iPhone degli utenti impegnati a divertirsi nel parco Six Flags Great America vicino Chicago. Alcuni utenti hanno anche segnalato l’avvio delle chiamate di emergenza dopo aver fatto cadere il proprio iPhone in movimento (si spera come passeggeri dell’auto, N.d.R.) o subito dopo essersi fermati.

In risposta alle domande della testata americana, un portavoce di Apple ha spiegato come la tecnologia “offre tranquillità e Apple continuerà a migliorarla nel tempo“.

Speriamo che Apple rilasci un aggiornamento in futuro per aiutare i dispositivi a distinguere le montagne russe da un vero incidente. Ad ogni modo si può perlomeno affermare che il rilevamento di incidenti funziona, anche se forse non troppo bene…