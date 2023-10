iPhone 15 costa di meno anche se Apple spende di più per farli

Apple ha introdotto l'iPhone 15 Pro Max con un aumento di prezzo di 100 dollari negli Stati Uniti, ma non senza motivo, visto che il modello da 1.199 dollari è il primo della linea dell'azienda a essere dotato di una fotocamera con teleobiettivo 5x tetraprismatico, oltre ad altri aggiornamenti. Naturalmente, tutti questi componenti sono costati all'azienda un bel po' di soldi: le ultime stime hanno rivelato che si tratta dello smartphone più costoso di Apple ad oggi, con un costo di produzione di 558 dollari.

L'iPhone 15 Pro Max costa circa il 12% in più rispetto all'iPhone 14 Pro Max, ma l'iPhone 15 ha una differenza di costo maggiore rispetto ai modelli dello scorso anno.

Secondo un recente rapporto pubblicato da Nikkei, l'intera famiglia di iPhone 15 di Apple costa tra l'8 e il 16% in più rispetto alla produzione degli iPhone 14 dello scorso anno. Non sorprende che l'iPhone 15 Pro Max sia il più costoso da produrre, con una variazione di 558 dollari che lo rende più costoso del 12% rispetto all'iPhone 14 Pro Max, con un rapporto parti/costi del 47%.

La differenza minore rispetto allo scorso anno è stata registrata dall'iPhone 15 Pro, il cui costo di produzione è stato stimato in 523 dollari, circa l'8% in più rispetto all'iPhone 14 Pro. L'iPhone 15 Plus si colloca quasi a metà del gruppo, con una variazione stimata in 442 dollari, pari al 10% in più rispetto all'iPhone 14 Plus.

La sorpresa in questo rapporto è che l'iPhone 15 di base ha la più grande differenza di costo rispetto a qualsiasi modello di iPhone 14 del 2022. Nikkei stima che il modello da 6,1 pollici costi ad Apple 423 dollari, il che lo rende più costoso del 16% rispetto all'iPhone 14, il che è strano da sentire, soprattutto se si considera che sulla carta l'iPhone 15 è considerato un aggiornamento iterativo.

Ne va di conseguenza che, considerando i prezzi di lancio dei modelli dell'anno scorso, gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono stati presentati con un prezzo inferiore ai rispettivi modelli del 2022, pur avendo un costo di produzione più elevato.

Ulteriori dettagli indicano che il teleobiettivo tetraprisma 5x dell'iPhone 15 Pro Max costa ad Apple il 380% in più rispetto allo zoom ottico 3x dell'iPhone 14 Pro Max (qui potete approfondire le differenze tra le due fotocamere). Non sorprenderà inoltre sapere che l'A17 Pro, il primo SoC a 3 nm del gigante tecnologico, e il pannello OLED LTPO sono i componenti più costosi dell'intero gruppo.

Fortunatamente, dato che l'N3E di TSMC sembra avere una resa migliore, forse i chip A18 che arriveranno l'anno prossimo costeranno meno per la produzione di massa.

Per concludere vi segnaliamo che, se foste interessati all'acquisto del modello base di iPhone 15, potete già trovarlo in forte sconto su eBay.