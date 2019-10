Ritorna Creami WOW: minuti illimitati, SMS illimitati e 10GB a 4,99€ al mese

Vi segnaliamo che Poste Mobile ha reso di nuovo disponibile la sua ottima promozione Creami Wow Weekend: minuti illimitati, SMS illimitati e 10GB a 4,99€.

Vi segnaliamo che PosteMobile ha appena riproposto per questo fine settimana la sua ottima promozione Creami WOW Weekend, che con soli 4,99€ offre alla sua utenza minuti illimitati, SMS illimitati e 10GB. L’offerta è per un piano tariffario mensile ma, come già era accaduto in passato, potrà essere attivata solo questo fine settimana (19 e 20 ottobre).

Qualora non possiate o non vogliate attivarla online, potrete farlo via telefono compilando il seguente form entro il 18 ottobre, così da ricevere la chiamata di un’operatore che provvederà ad illustrarvi l’offerta nel dettaglio ed a procedere con l’attivazione.

La Creami WOW Weekend rientra nel piano tariffario Creami NEXT 1, che prevede 5GB di traffico internet e ulteriori 5GB entro 24 ore dall’attivazione della promozione, così da raggiungere i 10 GB pattuiti. Qualora non siate Clienti Poste Mobile, potrete fare richiesta per una nuova SIM (disponibili sia per nuovi numeri che per la portabilità), al costo di 15€, con 15€ di traffico incluso. Per ulteriori informazioni e per aderire all’offerta non vi resta che cliccare sul banner sottostante.

N.B. Creami Wow è usufruibile anche per il traffico effettuato in Roaming in UE, mentre per il traffico dati viene applicata una soglia mensile di 1,81 GB. Oltre questo limite la navigazione non viene interrotta, ed è possibile continuare a navigare in UE al costo di 0,71 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati e fino all’esaurimento dei GB previsti dalla propria offerta. Superati i propri GB disponibili si applica la tariffa extrasoglia di 50,41 €cent/MB.



Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!