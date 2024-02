Questi auricolari TWS sono bellissimi e costano POCHISSIMO! (-30%)

I SoundPEATS Capsule3 Pro sono degli ottimi auricolari true wireless che vi stupiranno non solo per le loro caratteristiche hi-tech ma anche per un look trasparente molto particolare. Con audio ad Hi-Res supportato dalla tecnologia LDAC e cancellazione attiva del rumore che toglie fino a 43 dB di suoni indesiderati, sei microfoni per chiamate cristalline, sono in offerta oggi su Amazon ad appena 48,99€, con uno sconto del 30% sul prezzo consigliato.

Auricolari TWS SoundPEATS Capsule3 Pro, chi dovrebbe acquistarli?

I SoundPEATS Capsule3 Pro sono consigliate a coloro che sono alla ricerca di un'esperienza audio di alta qualità. Grazie alla certificazione Hi-Res Audio e alla tecnologia LDAC, questi auricolari sono perfetti per gli amanti della musica che vogliono cogliere ogni dettaglio sonoro delle loro tracce preferite, assicurando bassi potenti e alti chiari. Inoltre, l'ampio driver a biodiaframma dinamico da 12 mm supporta una gamma di frequenza estremamente ampia, garantendo una riproduzione fedele su tutto lo spettro sonoro.

Chi necessita inoltre di isolamento dal rumore circostante, troverà nella tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore un valido alleato, in grado di ridurre drasticamente le distrazioni esterne fino a 43 dB. Questo aspetto li rende ideali per l'utilizzo in palestra, durante i viaggi o in qualsiasi ambiente rumoroso. Anche le chiamate risulteranno nitide e prive di disturbi grazie ai sei microfoni integrati che annullano efficacemente il rumore di fondo. Chi desidera auricolari affidabili per lunghi periodi di ascolto o per sessioni prolungate di lavoro, apprezzerà le 52 ore di riproduzione totale garantiti dalla custodia di ricarica. La presenza della modalità trasparenza e della modalità gioco aggiunge ulteriore versatilità all'utilizzo quotidiano, soddisfacendo esigenze diverse da musica, lavoro a intrattenimento.

In conclusione, i SoundPEATS Capsule3 Pro si distinguono per la loro qualità audio superiore, l'efficace cancellazione del rumore e la lunga durata della batteria, e vengono offerte a un prezzo vantaggioso di 48,99€ rispetto al prezzo originale di 69,99€. La combinazione di alta fedeltà sonora, chiarezza delle chiamate e versatilità d'uso le rende una scelta eccellente per chi cerca auricolari affidabili e performanti.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!