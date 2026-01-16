Cercate una protezione elegante e funzionale per il vostro nuovo iPhone 17 Pro Max? La Custodia MagSafe in silicone Apple color Terracotta è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 20%. Realizzata in silicone riciclato al 45% con fodera interna in microfibra, questa custodia si aggancia magneticamente al telefono e supporta perfettamente il Controllo fotocamera. Potete acquistarla a soli 47,49€ invece di 59,00€, risparmiando sull'accessorio originale Apple che garantisce anche la ricarica wireless veloce senza doverla rimuovere.

Custodia MagSafe in silicone per iPhone, chi dovrebbe acquistarla?

La custodia MagSafe in silicone Apple per iPhone 17 Pro Max è l'accessorio ideale per chi cerca protezione premium e funzionalità innovative. Si rivolge agli utenti che desiderano preservare l'estetica del proprio dispositivo senza rinunciare alla sicurezza: la fodera interna in microfibra protegge ogni superficie, mentre l'esterno in silicone riciclato al 45% offre una presa confortevole e un design sostenibile. Particolarmente consigliata a chi utilizza intensamente il Controllo fotocamera, questa cover riconosce con precisione ogni movimento del dito, permettendovi di sfruttare appieno le potenzialità fotografiche dell'iPhone 17 Pro Max.

Rappresenta la scelta perfetta per chi abbraccia l'ecosistema MagSafe e desidera un'esperienza d'uso fluida e integrata. I magneti perfettamente allineati garantiscono un aggancio sicuro alle tracolle MagSafe, liberandovi le mani durante gli spostamenti, mentre la ricarica wireless veloce avviene senza dover rimuovere la custodia. Con uno sconto del 20% che porta il prezzo a 47,49€, soddisfa le esigenze di chi vuole qualità certificata Apple a un costo più accessibile, unendo protezione, stile e compatibilità totale con tutti gli accessori MagSafe e certificati Qi2.

La Custodia MagSafe in silicone per iPhone 17 Pro Max di Apple unisce protezione e stile grazie al suo design raffinato in silicone riciclato al 45%. L'interno rivestito in morbida microfibra protegge ogni superficie del vostro telefono, mentre i magneti integrati garantiscono un aggancio perfetto e una ricarica wireless più veloce.

Vedi offerta su Amazon