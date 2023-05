Nella mattinata di venerdì 5 maggio 2023, Samsung ha annunciato la sua collaborazione con Diesel, una famosissima multinazionale italiana nel campo della moda. In particolare, le due aziende hanno progettato delle cover apposite per i tre modelli della famiglia Samsung Galaxy S23 con il logo dell’azienda italiana ben messo in evidenza nella parte posteriore.

Il protagonista di questa collezione è infatti senz’altro il logo Diesel – for succesful living, con tanto di colori caratteristici del brand, ovvero il rosso, il nero e il bianco. La cover è realizzata in TPU (poliuretano termoplastico), materiale che conferisce resistenza e protezione dagli urti. Ci sono anche i bordi in rilievo in modo tale da proteggere lo schermo. Chi ha poi un Samsung Galaxy S23 Ultra, ha anche la possibilità di cambiare il colore della Swappable Backplate (il retro) e di scegliere tra rosso e bianco.

Gli utenti potranno anche personalizzare la cover Silicone Grip per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra con lo strap rimovibile Diesel, che aiuta a ridurre il rischio di caduta accidentale.

“Saper osare per tenere lo smartphone al sicuro ma con stile. È questa la scelta alla base di una nuova importante partnership grazie alla quale vogliamo offrire agli utenti Galaxy una personalizzazione non convenzionale degli smartphone per renderli ancora più riconoscibili ed identitari, proprio come un paio di jeans firmati Diesel” ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head Marketing and Retail della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia. “Combinando il design innovativo della serie Galaxy S23 con l’iconico logo di Diesel, è possibile esprimere appieno la propria personalità, con uno spiccato senso di autenticità e irriverenza”.

Prezzi e disponibilità

Tutte le cover nate dalla collaborazione tra Samsung e Diesel sono già disponibili sullo store ufficiale di samsung.com ai seguenti prezzi: